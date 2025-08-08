Coiro pecha a semana cultural cun taller de reciclaxe e unha charla sobre deporte e saúde

G.M.P.

As «xornadas culturais de verán Coiro 2025», que organiza a Asociación de Mulleres Rurais, pecha hoxe, venres, cun obradoiro de reciclaxe para nenos e nenas impartido por Eva González (18.00 h.) e unha charla sobre «Deporte e saúde» a cargo de Antía Martínez. Durante estes días tamén houbo unha exposición de fotografías antigas ou a representación teatral de «3x4 Masiluna», que se ve na imaxe.

