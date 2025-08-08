Cangas vuelve a actuar contra la plaga de ratas y cucarachas en el centro urbano
La UTE concesionaria del servicio del agua se encarga de colocar venenos
Las quejas vecinales por la proliferación de ratas y cucarachas en varias zonas del centro urbano de Cangas han obligado al Concello a actuar de nuevo para erradicarlas. De los trabajos de control y prevención de plagas se encarga un equipo de la concesionaria UTE Gestión Cangas, concesionaria del servicio del ciclo integral del agua, que ya está actuando en puntos críticos, según señalan la alcaldesa, Araceli Gestido, y la concejala de Obras e Servizos, Sagrario Martínez.
En el listado figuran la plaza de abastos, avenida de Castelao y su entorno, Eugenio Sequeiros y el Casco Vello como lugares con presencia de cucarachas. Y de proliferación de ratas, la avenida de Bueu, A Madalena y el Casco Vello, que no se baldean estos días para no mermar la eficacia de los venenos empleados. También se detectan en la calle Lisboa, donde se ubica el comedor social. Los vecinos refieren problemas de insalubridad y mala imagen por la presencia de insectos y roedores en zonas densamente habitadas.
Este tipo de actuaciones ya se ha realizado en varias ocasiones, inciden desde el gobierno tripartito, que había recibido críticas del PP por no actuar frente a este problema. El Concello argumenta que solo son efectivas cuando la meteorología es favorable.
