Bueu estudia el cierre de duchas en las playas ante la prealerta por sequía

El Concello de Bueu, al igual que otros doce municipios del área de Pontevedra, está en situación de prealerta por escasez moderada de agua en el sistema del río Lérez, según acordó ayer la Oficina Técnica da Seca, que estuvo presidida por vía telemática por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández. A última hora de la mañana el consistorio recibió una comunicación por parte del ente público solicitando datos de consumo, informes sobre posibles pérdidas en la red y medidas a poner en marcha. El gobierno local de Bueu mantendrá hoy mismo una reunión para valorar la situación, en la que se pondrá sobre la mesa la posibilidad de cerrar las duchas y lavapiés de las playas o al menos un cierre parcial y se solicitará un informe a la concesionaria municipal, Aqualia.

Augas de Galicia adopta esta primera medida por el bajo nivel del Lérez, al día siguiente de que lo solicitara el Concello de Pontevedra, que también pidió que se limitara la captación de Ence en el río, aguas arriba de la estación de bombeo para suministro doméstico. No obstante, la decisión de ayer de Augas de Galicia no hace referencia a la fábrica de Lourizán. El Lérez se encontraba desde hace varios días por debajo de su caudal ecológico, un límite mínimo de 1,5 metros cúbicos por segundo, al caer a poco más de 1,3. Pero ayer ya se notó un aumento, en torno a 1,7 metros cúbicos que el gobierno local de Pontevedra atribuye a una reducción de la captación por parte de la empresa pastera.

Augas de Galicia señala que «no se advierte una situación de sequía prolongada en ninguna de las cuencas de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa». Pese a ello, la Oficina Técnica da Seca «decidió adoptar esta medida precautoria» en dos de ellas: la del río Lérez y ría de Pontevedra y otra en A Coruña.

Bañistas en la presa de Monte Porreiro, donde se nota una bajada en el nivel. / Gustavo Santos

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, reconoce que la situación no es nueva ya que en los últimos años ya hubo episodios similares. Una de las diferencias positivas con respecto a esos precedentes «é que tivemos unha primavera chuviosa». El ejecutivo local bueués valorará hoy las posibles medidas para reducir los consumos públicos de agua, como las duchas en las playas y los riegos automáticos, y hace un llamamiento a la población para un consumo responsable. Esta es precisamente una de las demandas de Augas de Galicia, que insta a los ayuntamientos a reforzar «a labor de concienciación cidadá e un control axeitado dos usos da auga».

Previsiones marcadas por las altas presiones y tiempo seco

Ante las previsiones meteorológicas para la primera mitad de agosto, que anticipan un escenario marcado por las altas presiones y el tiempo seco, se acordó decretar la prealerta por sequía. Los 13 ayuntamientos afectados por la prealerta del Lérez son Bueu, Barro, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, Marín, Meaño, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra y Sanxenxo. En estos municipios se recomienda a la población realizar un uso lo más responsable posible del agua, evitando las actividades que más consumo generan, como el llenado de piscinas o el riego con agua potable «así como tener especialmente presentes las buenas prácticas en el hogar, como ducharse en vez de bañarse, utilizar las funciones eco de los electrodomésticos o evitar malgastar recursos cerrando el grifo cuando no se esté utilizando».

La Oficina Técnica da Seca también recomienda a los concellos que minimicen los consumos municipales que no sean esenciales, como el baldeo de calles, el riego de parques y jardines o las duchas de agua potable de las playas.