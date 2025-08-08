Bellas Artes en los «Concertos de Verán»
Dentro de los «Concertos de Verán» que organiza la concejalía de Cultura del Concello de Cangas, la próxima actuación será mañana, a las 21.30 horas en la Praza da Constitución. En esta ocasión será la Banda de Música Bellas Artes la que ofrezca el concierto. El del pasado sábado , ofrecido por la Banda de Música Salceda, tuvo mucho éxito entre el público.
