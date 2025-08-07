La Xunta somete a evaluación ambiental la modificación puntual para salvar Noria 4

La modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Urbanismo de Cangas y dar cobertura legal al edificio Noria 4, que bien podría valer al mismo tiempo para el Noria 2, sobre los que pesan sentencias de derribo por parte de los tribunales, de justicia, ha comenzado su trámite en la Xunta de Galicia. Está a exposición pública la evaluación estratégica hasta el 28 de agosto. Es el primer trámite burocrático que tiene que superar este proceso. No se trata, para nada, de algo que el gobierno local de Cangas lleve solo sobre sus espaldas. Es fruto de arduas y silenciosas conversaciones entre todos los grupos de la corporación municipal. Tanto de los partidos que están en el gobierno: BNG, PSOE y EU, como los de la oposición: PP y AV. En esta ocasión sí que hay un punto de encuentro: salvar el edificio de la calle Noria 4, el que más urgencia requiere, y por el que hasta no hace mucho el juzgado interpuso a la alcaldesa multas coercitivas por no demostrar que se estaban siguiendo los pasos para ejecutar la licencia, que supone la demolición total de un edificio donde viven alrededor de 60 familias. Fueron meses de conversaciones para buscar un consenso que, al final, llegó. Por una vez, gobierno local de Cangas y oposición tuvieron altura de miras, las que le pedían los vecinos, con los que también se reunieron muchas veces. Y es que este conflicto urbanístico de la calle Noria ocupó muchas horas a todos los grupos que gobernaron Cangas. Se intentaron vías como la que se exploró en el año 2022, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) archivó en 2022 el proceso de mediación intrajudicial para frenar el derribo de Noria 4 iniciado por el Concello de Cangas en 2020. El tribunal entendió en aquel entonces que el Concello no mostró voluntad, lo mismo que la parte denunciante, al no rebajar sus elevadas pretensiones económicas. El Concello, en ese momento, pretendía que la operación no supusiera ningún gasto para el Concello. También se intentó buscar un acuerdo entre vecinos y demandantes, pero las exigencias de estos últimos fueron consideradas demasiado elevadas. Estaban dispuestos a pagar una indemnización, pero las exigencias económicas fuero tachadas de exageradas.

Ahora, el proceso de exposición pública de la evaluación ambiental estratégica pone al descubierto un plan que se tejió entre la buena voluntad política y el más estricto secreto de confesión. Era lo que le pedían los vecinos, que ven temerosos como pueden perder sus viviendas. El edificio Noria 4 invade la zona de policía del río Bouzós y careció siempre de licencia. A pesar de ello se realizaron transacciones sin reparos.

El caso del edificio Noria 4 se basa en que el propio Concello, en 1991, emitió una orden de demolición cuando se estaba construyendo el edificio, algo que no cumplió y que ahora los tribunales dicen que cumpla la orden dada por él.

En el año 2024, el Concello comunicó al juzgado que había iniciado los trámites para realizar el proyecto de demolición. Hace nueve años, el gobierno que presidía el popular José Enrique Sotelo realizó dos presupuestos de demolición, no para Nora 4 y otro para Noria 2, que suponían para el Concello de Cangas l friolera cantidad de 1,3 millones de euros, divididos en 4.775,623 euros para Noria 4 y 2.524.048 para el Noria 2. Unas cantidades que se verían muy alteradas al alza en caso de actualizarlas.

El 26 de junio de 2025, la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático recibió un escrito del Concello de Cangas, en el que solicitaba iniciar la evaluación del impacto ambiental estratégica simplificada de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias. Como en su día recalcó en hoy concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, las actuales normas son demasiado viejas para dar salida a los problemas como el de los edificios Noria, donde no se puede esperar a la aprobación de un Plan Xeral de Cangas que nunca llega. Todos los partidos opinan lo mismo. Y es así porque todos tuvieron posibilidad de aprobar un nuevo Plan Xeral y no lo hicieron.