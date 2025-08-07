Turismo cancela el alquiler turístico de casas en Ons, pero antes lo veía viable

La Axencia Galega de Turismo confirmó esta semana a FARO que tramitaba la baja de 17 casas de la isla de Ons del Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) porque no cumplían con los requisitos necesarios. Ese requisito está vinculado con las concesiones administrativas y su uso residencial. Sin embargo, cuando la Xunta de Galicia hace casi diez años preparaba el decreto sobre apartamentos y viviendas sí que lo consideraba viable. Tanto que llegó a organizar charlas específicas en el Centro Social do Mar de Bueu, en las que se trató la casuística de la isla de Ons.

Una de aquellas acciones informativas fue en mayo de 2016, con el entonces director de Competitividade de la Axencia Galega de Turismo, José Luis Maestro Castiñeiras, y con representantes del Parque Nacional Illas Atlánticas. En la charla se explicaron los requisitos que debían reunir los inmuebles para que se pudiesen acoger al régimen de alquiler turístico. «Os alugueres deben ser por menos de 30 días, polo menos dúas veces ao ano e a vivenda ten que estar amoblada e habitable», explicaba en aquel momento el representante de Turismo de Galicia.

Los requisitos que exigía Turismo en 2016

También hacía hincapié en otra condición: la obligación de alquilar el inmueble entero, no por habitaciones, que es una práctica común. La alternativa de alquilar por estancias sí quedaba abierta para los concesionarios que apuesten por la figura de la pensión, que es el caso de los restaurantes y que ya ejercían esta actividad antes de que Ons formase parte del Parque Nacional Illas Atlánticas.

No solo eso. Los isleños presentes formularon otras cuestiones que les generaban dudas, como el hecho de que algunas de las viviendas no cumplían con los requisitos mínimos de superficie o altura. Unos inconvenientes difíciles de solventar debido a las lógicas restricciones urbanísticas en un espacio que es parque nacional. Por ello pedían «flexibilidad» a la hora de aplicar el decreto. También para esto había una respuesta en positivo por parte de Turismo de Galicia porque el texto incluiría las denominadas «dispensas», una figura pensada para edificaciones de carácter histórico o para las que se asientan en espacios naturales como un parque nacional.

Sorpresa y malestar entre los afectados

Todo esto fue en 2016 y en 2017. Ahora hay vecinos de Ons que acogen con sorpresa y evidente malestar el cambio de criterio, con una interpretación mucho más restrictiva. Es cierto que el alquiler turístico de las viviendas no está vetado, pero se les exige a los concesionarios cambiar el uso de residencial a hostelero y en el segundo caso el canon anual es más elevado. Pero también es cierto que en su momento se «vendió» que la figura legal de las concesiones le otorgaría a los isleños un título habilitante sobre las casas y que permitiría regularizar los alquileres vacacionales.

Al final aquellas expectativas no se han cumplido, tal como denuncian vecinos de la isla de Ons. Y los alquileres turísticos tampoco han desaparecido, tal como demuestra la investigación abierta por la Guardia Civil por un presunto delito de «estafa continuada» a una vecina que alquilaba la vivienda de su familia –ella no es la concesionaria– a varios grupos de personas al mismo tiempo.