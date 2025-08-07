Turismo cancela el alquiler turístico de casas en Ons, pero antes lo veía viable
Ofreció charlas en 2016 y 2017 en Bueu, en las que trató la casuística de la isla | Los afectados se quejan de los criterios restrictivos, que obligan a cambiar la modalidad de la concesión
La Axencia Galega de Turismo confirmó esta semana a FARO que tramitaba la baja de 17 casas de la isla de Ons del Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) porque no cumplían con los requisitos necesarios. Ese requisito está vinculado con las concesiones administrativas y su uso residencial. Sin embargo, cuando la Xunta de Galicia hace casi diez años preparaba el decreto sobre apartamentos y viviendas sí que lo consideraba viable. Tanto que llegó a organizar charlas específicas en el Centro Social do Mar de Bueu, en las que se trató la casuística de la isla de Ons.
Una de aquellas acciones informativas fue en mayo de 2016, con el entonces director de Competitividade de la Axencia Galega de Turismo, José Luis Maestro Castiñeiras, y con representantes del Parque Nacional Illas Atlánticas. En la charla se explicaron los requisitos que debían reunir los inmuebles para que se pudiesen acoger al régimen de alquiler turístico. «Os alugueres deben ser por menos de 30 días, polo menos dúas veces ao ano e a vivenda ten que estar amoblada e habitable», explicaba en aquel momento el representante de Turismo de Galicia.
Los requisitos que exigía Turismo en 2016
También hacía hincapié en otra condición: la obligación de alquilar el inmueble entero, no por habitaciones, que es una práctica común. La alternativa de alquilar por estancias sí quedaba abierta para los concesionarios que apuesten por la figura de la pensión, que es el caso de los restaurantes y que ya ejercían esta actividad antes de que Ons formase parte del Parque Nacional Illas Atlánticas.
No solo eso. Los isleños presentes formularon otras cuestiones que les generaban dudas, como el hecho de que algunas de las viviendas no cumplían con los requisitos mínimos de superficie o altura. Unos inconvenientes difíciles de solventar debido a las lógicas restricciones urbanísticas en un espacio que es parque nacional. Por ello pedían «flexibilidad» a la hora de aplicar el decreto. También para esto había una respuesta en positivo por parte de Turismo de Galicia porque el texto incluiría las denominadas «dispensas», una figura pensada para edificaciones de carácter histórico o para las que se asientan en espacios naturales como un parque nacional.
Sorpresa y malestar entre los afectados
Todo esto fue en 2016 y en 2017. Ahora hay vecinos de Ons que acogen con sorpresa y evidente malestar el cambio de criterio, con una interpretación mucho más restrictiva. Es cierto que el alquiler turístico de las viviendas no está vetado, pero se les exige a los concesionarios cambiar el uso de residencial a hostelero y en el segundo caso el canon anual es más elevado. Pero también es cierto que en su momento se «vendió» que la figura legal de las concesiones le otorgaría a los isleños un título habilitante sobre las casas y que permitiría regularizar los alquileres vacacionales.
Al final aquellas expectativas no se han cumplido, tal como denuncian vecinos de la isla de Ons. Y los alquileres turísticos tampoco han desaparecido, tal como demuestra la investigación abierta por la Guardia Civil por un presunto delito de «estafa continuada» a una vecina que alquilaba la vivienda de su familia –ella no es la concesionaria– a varios grupos de personas al mismo tiempo.
Incertidumbre entre los clientes de la vecina investigada
La vecina investigada por la Guardia Civil por alquilar la vivienda de su familia en Ons a varias personas al mismo tiempo cerraba algunas de las reservas con mucha antelación. Incluso de año a año. Por ello hay clientes que ahora mismo tienen contratado este fin de semana u otros días en lo que queda de verano y se encuentran en una especie de limbo de incertidumbre: no saben si viajar a la isla para intentar pasar esa estancia que tenían reservada y pagada por adelantado o si renunciar ante la posibilidad de que no puedan acceder o de encontrarse con otras personas que hayan llegado antes.
La disyuntiva no es fácil. En todo caso esos clientes deben tener en cuenta un dato que resulta clave: la casa en cuestión no tiene permiso de alojamiento turístico y su concesión administrativa es solo de uso residencial. Es cierto que llegó a estar incluida en el REAT, pero esa inscripción está cancelada. Vecinos de Ons tienen constancia de grupos que tenían previsto viajar este fin de semana y que han intentado ponerse en contacto con la investigada. «Lo que dicen es que no coge las llamadas ni contesta, así que no van a ir a pesar de haber pagado por adelantado», explican las fuentes consultadas.
Aún hay un factor más a tener en cuenta. Es posible que los afectados se encuentren en la tesitura de ni siquiera poder embarcar porque al llegar a la taquilla de la naviera no dispongan de la obligatoria reserva para ir a Ons.
