El rock conecta a Cangas con Italia

La tercera edición del Satur-day Fest traerá este sábado a Cangas conciertos gratuitos, foodtrucks y un mercadillo artesanal. La principal novedad este año es la incorporación a su cartel de artistas internacionales como el italiano Matt Pascale. Además, incrementa su número de espacios, llegando a los tres en esta edición, situados en la Alameda Vella, la Alameda Nova y la explanada de las naves de Ojea.

A partir de las 12:00 horas del sábado habrá actuaciones tanto en el escenario Povarelo en la Alameda Vella como en el Oasis Sonoro, junto a la fuente de la Alameda Nova. En los jardines de Félix Seoage la sesión vermú correrá a cargo de Dummy Records DJ de 12:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 15:30 horas. En el intermedio entre ambas actuaciones, entre las 13:00 y las 14:30 horas, será el turno de la banda coruñesa Greasy Belly. Paralelamente, Akindofsamu DJ actuará en los Xardíns do Sinal de 12:00 a 15:00 horas. Desde Ruido de Fondo, la asociación organizadora, mandaron un mensaje tranquilizador para la gente ante la ola de calor en la hora del vermú, afirmando que «será un recinto con sombra». Por la tarde, Akindofsamu Dj continuará en el Oasis Sonoro de 17:00 a 19:00 horas.

El escenario 18/70 La Rubia en Ojea acogerá los conciertos nocturnos, comenzando con el trío femenino Jade 4 de 20:00 a 21:00 horas. El punk-rock continuará con la banda The Lelly Kelly’s de 21:15 a 22:30 horas. The Bo Derek’s recogerán el testigo a las 22:45 horas hasta la medianoche. La madrugada del Satur-day Fest será amenizada por Matt Pascale & The Stomps y los Family Folks, quienes actuarán de 00:15 a 01:45 horas y de 02:00 a 03:15 horas, respectivamente.

Como preludio del evento, mañana en el Eirado do Sinal habrá una sesión de tarde con los djs de la entidad a partir de las 20:00 horas. El mercadillo artesanal estará en los Xardíns do Sinal, mientras que los foodtrucks y el puesto sanitario se situarán en la explanada de Ojea.

Desde Ruido de Fondo declararon que su intención para la siguiente edición es ampliar el Satur-day Fest a dos días. Ayer fue la presentación oficial en el Concello, a la que acudió Aurora Prieto, concejala de Cultura. Prieto aprovechó para agradecer « a todos los trabajadores del Concello (policía, limpieza,..) por hacer este tipo de eventos posible».