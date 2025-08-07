EL PP critica a Santos por incumplir los plazos de los campos de Reibón y Seara
La oposición recrimina la «chapuza» que pretendía hacer el BNG al inicio
Marta Hernández
El Partido Popular moañés critica al gobierno local por no mantener su compromiso a la hora de remodelar los campos de fútbol de los colegios de Reibón y Seara. Según las declaraciones que hacía el BNG a las Comisiones informativas, estos espacios debían estar listos antes de que comenzara el curso escolar en septiembre. El PP responde que las obras «ni siquiera han empezado y tienen un plazo de ejecución de dos meses», lo que en estos momentos impediría con los plazos planteados.
Ante la preocupación y consultas expresadas por padres y madres de los alumnos de Reibón y Seara , el 1 de agosto el PP solicitó información sobre el comienzo de las obras al BNG. El grupo del gobierno local respondía afirmando que «entre la firma del contrato de la obra y el inicio de la misma no podían transcurrir más de 30 días; desde la Concellería de Urbanismo y Deportes se está trabajando para adelantar todo lo posible dicho plazo».
Desde la oposición añaden que la remodelación desde sus inicios fue «un despropósito y una chapuza con una alarmante falta de calidad». Indican que debido a las quejas de los usuarios en los principios de la adjudicación, «el gobierno tuvo que replantear el proyecto, perdiendo un tiempo muy necesario por mezclar falsos conceptos ecologistas con la seguridad de los usuarios». Habría otro aplazamiento por la resolución de una cuestión de posible baja temeraria por parte de la empresa adjudicada. El PP declara que «no es normal que una obra pública se atrase por una mala planificación y por tener que cambiar la chapuza inicial que iban a hacer». Los populares afirman que este caso es «otro ejemplo de la falta de previsión del BNG».
