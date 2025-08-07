Meira honra a la Peregrina con cuatro días de fiesta
La misa solenme a la virgen será a las 13:00 horas del domingo 10 de agosto
Marta Hernández
Moaña
Las fiestas de la Peregrina de Meira comenzarán mañana con la proyección a las 22:00 horas de la película “Gru 4: Mi villano favorito». DJ Michi CPIP será quien amenice la primera noche. La humorista Anabel Budiño dará el pregón el sábado a las 19:30 horas. Por la noche, tocarán las orquestas Pontevedra y Tic Tac. El día grande de las fiestas será el domingo, con un pasacalles matutino de la banda de gaitas Son de Nos, precedentes a la misa solemne de las 13:00 horas. A las 19:00 horas, actuará el coro Chorima. Los grupos Euphoria y Prisma protagonizarán la verbena. El lunes habrá un pasacalles de la charanga Noroeste y una misa solemne a la virgen de Luján por la mañana e hinchables para los niños por la tarde.
