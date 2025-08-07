Una mayor presencia del mosquito tigre deja sin dormir a los vecinos de Tirán

Los vecinos de la bajada a la iglesia de Tirán viven pendientes del mosquito tigre. Sufren sus picaduras todos los días y el fuerte calor hace difícil la defensa. Viven con las ventanas y las puertas cerradas a cal y canto y apenas pueden conciliar el sueño. Apenas las ventilan para impedir que el insecto entre sin permiso en las estancias de sus viviendas. «Estamos ya hartos y llenos de picaduras», comenta una afectada, que muestra como están sus piernas y brazos. También añaden que la basura se encuentra en las inmediaciones de un parque infantil

Nos comentan que hubo reuniones con la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, hace ya más de 15 días, porque ellos están convencidos de que es la enorme basura de restos de podas y otras cosas que se acumulada en la bajada de la iglesia la responsable de la mayor presencia del mosquito tigre. La regidora local, en la reunión que mantuvo con ellos, les trasladó que la presencia de basura no está relacionada con una mayor presencia del mosquito tigre en Tirán, zona cero de esta plaga en la comarca de O Morrazo. Lo que no entienden los vecinos es que la Comisión de Seguimiento del mosquito tigre, en la que participa Moaña y donde se dio a conocer el balance de 2024 sobre la incidencia del insecto en la población gallega dijera que se había reducido. «Que veñan a aquí e que o vexan».

En la misma, se puso de manifiesto que los entomólogos, el pasado año registraron una ligera disminución de la abundancia del mosquito tigre, aunque se observó una expansión geográfica. En los próximos meses se evaluará si esta tendencia se confirma y si las medidas preventivas y de control realizadas por la Xunta y por los Concellos afectados están siendo efectivas. También se anunció un refuerzo de la vigilancia en los municipios donde el mosquito tigre ya está presente, tanto de forma establecida como introducida, con el objetivo de analizar su abundancia, así como en los municipios limítrofes para evaluar la expansión de la plaga.

Los vecinos de Tirán aseguran que no tuvieron una respuesta adecuada de la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG) y afirman desconocer, porque tampoco la regidora lo explicó, qué hace tanto tiempo esa basura sin ser retirada por quien tiene competencia para hacerlo.

Aseguran los afectados que se lo preguntaron en varias ocasiones y que no tuvieron una respuesta.