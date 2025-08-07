La Mancomunidade «avanza» para licitar el servicio de residuos, pero aún no tiene fecha

«Unha sucesión de reunións técnicas», aún sin conclusiones definitivas, para fijar las condiciones de licitación del nuevo contrato de gestión del servicio de residuos de la Mancomunidade do Morrazo, por un importe estimado entre 4,5 y 5 millones de euros. Es uno de los escasos comentarios de los responsables políticos de Cangas, Moaña y Bueu tras el encuentro de ayer para «avanzar nun documento» que no tiene fecha de presentación. La apuesta por el compostaje, la preparación de la nueva ordenanza fiscal que «cubra o custe real do servizo, ata agora cun déficit anual de 2 millóns de euros», y los ajustes para que ninguno de los tres municipios de la comarca salga mejor o peor parado son aspectos que dilatan el procedimiento, señalan.

Otro es la «complexidade" de dicho procedimiento, expresión que repite la presidenta de turno de la Mancomunidade y alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido. El sumario de su agenda de trabajo para estas reuniones lo atestigua. Se analizan aspectos generales del concurso y de la prestación del servicio, como objetivos de la gestión y del reciclaje, el ámbito territorial y funcional, control de calidad y cantidad, reclamaciones contra terceros o trabajos incluidos en el contrato. También los recursos humanos, materiales e instalaciones; equipamiento móvil y maquinaria necesarios para afrontarlo, con sus costes de adquisición y mantenimiento.

Araceli Gestido y Alba Álvarez, revisando documentos. / Pablo H.G

En el documento de trabajo figuran, asimismo, los parámetros ambientales y de sostenibilidad, contaminación acústica y emisiones, consumos de agua y energía y buenas prácticas. La renovación de contenedores, practicamente integral por el mal estado de los actuales, conlleva analizar las tipologías, su mantenimiento y conservación o las necesidades específicas para atender fiestas y eventos puntuales.

La «xestión intelixente, atención cidadá e sensibilización» es otro objetivo que se persigue con la licitación del servicio. Se busca conocer en tiempo real el estado de la flota, las rutas, los contenedores, la trazabilidad y los canales de atención al ciudadano, explican Araceli Gestido y la gerente de la Mancomunidade, Alba Álvarez. «O novo contrato ten que supoñer un cambio exponencial para mellor» abundan. También la comunicación con la ciudadanía, a la que «hai que facerlle entender que levamos moito tempo cun servizo deficitario», así como que su mayor implicación, por ejemplo aumentando los niveles de reciclaje y compostaje, permite reducir costes que alivien la factura.

Los técnicos inciden en que ya no se trata solo de una apuesta particular, sino de cumplir la ley, que obliga a trasladar el coste del servicio a los generadores de residuos. Para conocer responsabilidades y obligaciones son necesarios complejos estudios e informes que se están analizando en reuniones periódicas, antes de llevarlo a la asamblea de la Mancomunidade. La próxima semana podría ser la siguiente, apunta Gestido.

«Múltiples variables» a la hora de pagar

La Mancomunidade do Morrazo dispone de datos genéricos de producción de residuos por habitante, pero no los específicos que necesita para aplicar las tasas de manera justa. «Hai moitísimas variables que debemos concretar, o que fai o procedimento máis longo e engorroso», sostienen sus representantes políticos y técnicos.Entre los epígrafes figuran la fracción resto, cartón, envases ligeros, vidrio, fracción orgánica; los residuos de «recollida especial», como pilas, aceites domésticos, podas, animales muertos, vertederos incontrolados, residuos de construcción y demolición, plazas de abastos y mercadillos ambulantes, fiestas y eventos en vía pública...También se dedica un capítulo a los «productores singulares», con medios de recogida, frecuencias y horarios, se valora la gestión de puntos limpios móviles y de proximidad, centros de compostaje individuales y colectivos o control de calidad en cada uno de los procedimientos, que deberán figurar en el pliego del contrato y ordenanzas.