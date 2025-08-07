O Rompeolas
Lecciones de ortografía y urbanidad
Apareció ayer la fachada del consistorio de Cangas con esta pintada a la que es complicado buscarle sentido, tanto al mensaje como a las formas. Duró poco porque los empleados municipales se encargaron de aplicarle la máquina de chorreo, que se paga con dinero público. Libertad de expresión no es lo mismo que vandalismo.
A la sombra de las sombras de Cangas
Que nos comentan que a la sombra de la sombra aún está Mariano Abalo, el que fue concejal récord en el Concello de Cangas. El comentario obedece a que el gobierno local se olvidó este año de guardar sitios con sombra en el casco urbano, una tarea fácil, pero que por alguna razón gobierne quien gobierne la complican de mala manera. No se deja crecer a los árboles. Se aplica aquel método del pastor al que un día el tren le llevó las ovejas y que cuando se encontró en un centro comercial con uno de juguete lo aporreó hasta destrozarlo y dijo aquello de «No hay que esperar a que crezcan».
¿Reducción de la jornada laboral? ¡No, gracias!
«Municipalizar» el servicio de basuras, como persigue la Mancomunidade, conlleva ajustar jornadas de trabajo y estimar costes en función de ellas. Los técnicos hacen cálculos para aplicar las 37,5 horas semanales recién conquistadas en España y celebradas como un éxito, pero en algún concello de aquí al lado ya no se hacen más de 30. Y aún hay quejas. ¡Pregunten, pregunten!
