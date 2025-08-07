Investigan la aparición de un Porsche tras caer por un terraplén en el monte de Meira

Vecinos que paseaban por el monte de la parroquia moañesa de Meira, en torno a las 16.00 horas de este jueves, se encontraron en medio de la maleza un coche de alta gama, un Porsche Panamera, sin nadie en su interior pero con daños por haber caído por un terraplén desde el vial de Cruz da Maceira a Castiñeiras, de unos 20 metros.

Los vecinos comprobaron que el coche estaba abierto, con las llaves puestas en el contacto y que no se habían activado los airbag. Por el terraplén desde la carretera, que se trata de un vial secundario en muy mal estado, había restos de la carrocería que debió ir perdiendo, como la placa trasera de la matrícula.

Quienes hallaron el coche alertaron a la Policía Local y se personó también Tráfico de la Guardia Civil, que se encarga de las diligencias al tratarse de una zona de su competencia. Una vez que las fuerzas del orden conocieron de la existencia del coche en el monte advirtieron a su propietario, un empresario de Marín, A.P., que reconoció que sabía de lo ocurrido y que estaba pendiente de acudir con una grúa.

Las fuerzas del orden en el lugar en donde cayó el coche en el vial de Cruz da Maceira a Castiñeiras. / Pablo Hernández Gamarra

A media tarde acudía al lugar el propietario del vehículo, que indicó que el coche había sufrido un accidente a las 22.00 horas de la noche anterior tras recibir el impacto trasero de otro vehículo. Tal y como les señaló, él no lo conducía, que habían llamado a una grúa para su retirada, pero al ser un coche muy pesado no pudo con el mismo y que habían llamado a otra grúa más grande para acudir por la tarde para subirlo. Asegura que el otro coche que circulaba por atrás debidó de quedar siniestro por el impacto contra este coche de alta gama.

Nada ha trascendido si hubo heridos -en el interior del coche no había rastro de que así fuera- ni por qué no se había avisado antes a las fuerzas del orden, apareciendo el coche en medio del monte con las llaves en el contacto.