II Torneo de Tiro á chave en Meira

La sección femenina del II Torneo de Tiro á chave en parejas que se iba a celebrar este sábado a las 16:30 h en el campo de San Bartolo es aplazada por falta de jugadoras. La contraparte masculina sigue en pie para el sábado 16 a las 16:30 h. La inscripción a través del teléfono 609 473 234 continúa abierta hasta el miércoles 13 de agosto, costando 10 euros por equipo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents