II Torneo de Tiro á chave en Meira
La sección femenina del II Torneo de Tiro á chave en parejas que se iba a celebrar este sábado a las 16:30 h en el campo de San Bartolo es aplazada por falta de jugadoras. La contraparte masculina sigue en pie para el sábado 16 a las 16:30 h. La inscripción a través del teléfono 609 473 234 continúa abierta hasta el miércoles 13 de agosto, costando 10 euros por equipo.
