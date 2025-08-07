El FICBueu explora la unión entre cine y música

El Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) anuncia la programación completa de sus jornadas cinematográficas de este año, en las que explorará la relación entre el cine y la música. Una de las novedades es que habrá una actividad en la que se propondrá ver el cine del director David Lynch [fallecido en enero] «con los oídos». Una forma de acercarse a su filmografía a través del sonido y la música.

Las jornadas cinematográficas comenzarán con «La música y el montaje en ‘Romería’», aprovechando que la nueva película de Carla Simón, rodada en Galicia, incluirá entre sus puntos de estreno el FICBueu el próximo 5 de septiembre. En este caso estarán presentes la montadora de la película, Ana Pfaff, y el compositor Ernest Pipó, en una charla conducida por Gaspar Broullón.

Las actividades continuarán con «Diálogos sobre la composición», en colaboración con Musimagen (la Asociación de Compositorxs de Música para el Audiovisual). Serán tres mesas en las que compositores/as conversarán en formato pareja sobre esta temática Los invitados serán Alicia Morote y Gustavo Gili, que hablarán sobre cómo empezar a componer; Iván M.Lacámara y Mara Villavicencio, que se centrarán en la parte más tecnológica y uso de sintetizadores; y por último Alberto Torres y Gabi Martínez abordarán el diseño sonoro y el guion musical.

Otra de las actividades será una clase magistral del crítico Diego Salgado, en la que realizará un recorrido por las aportaciones de las compositoras a la historia del cine.

Las jornadas cuminarán con la ña charla «Análisis fílmico. David Lynch visto con los oídos», en la que el especialista Conrado Xalabarder analizará la importancia del sonido y la música en el influyente director americano.