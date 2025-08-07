Exposición de Miguel Rojo Otero en la sala Amalia Domínguez Búa
Bueu
Hace unos días se clausuraba en la sala Amalia Domínguez Búa la segunda exposición del Certame de Pintura Otero Baena para artistas noveles. El sábado se inaguró una nueva muestra pictórica, que de alguna manera sigue vinculada al exalcalde y artista de Bueu. El artista que expone es Miguel Rojo Otero, que es uno de los nietos de Otero Baena.
La exposición se puede visitar hasta mañana viernes y algunos de los vecinos que han pasado por la exposición se han llevado un recuerdo especial. Es el caso de Salvador Santos «Charri», habituado a retratar a los demás con su cámara fotográfica y que en esta ocasión fue él el retratado con los pinceles y el arte de Miguel Rojo Otero.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tensión con turistas en O Hío, donde la Guardia Civil patrulla con un GNR
- Vecinos piden retirar la protección de las dunas
- Encuentran en un monte de Beluso el cuerpo de un hombre desaparecido desde hace semanas
- Doble evacuación en el Parque das Illas Atlánticas: un octogenario que se cayó en Ons y un niño que se quemó con leche en Cíes
- La ría de Aldán sin Amancio Ortega
- Turismo tramita la baja de 17 viviendas de la isla de Ons del registro de alquileres turísticos
- Sofocado un incendio con una gran columna de humo en A Ramorta, en Bueu
- La hostelera afectada por un «simpa» de 135 euros: «Estamos indefensos»