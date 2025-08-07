Exposición de Miguel Rojo Otero en la sala Amalia Domínguez Búa

Hace unos días se clausuraba en la sala Amalia Domínguez Búa la segunda exposición del Certame de Pintura Otero Baena para artistas noveles. El sábado se inaguró una nueva muestra pictórica, que de alguna manera sigue vinculada al exalcalde y artista de Bueu. El artista que expone es Miguel Rojo Otero, que es uno de los nietos de Otero Baena.

La exposición se puede visitar hasta mañana viernes y algunos de los vecinos que han pasado por la exposición se han llevado un recuerdo especial. Es el caso de Salvador Santos «Charri», habituado a retratar a los demás con su cámara fotográfica y que en esta ocasión fue él el retratado con los pinceles y el arte de Miguel Rojo Otero.