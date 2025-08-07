Evacuado un vecino de Moaña al cortarse en un pie con una motosierra

Estaba talando en una finca de su propiedad en Pozo Negro

Los efectivos de emergencias junto a la víctima en Pozo Negro.

Los efectivos de emergencias junto a la víctima en Pozo Negro. / Fdv

Cristina González

Un vecino de Pozo Negro, en Moaña, de unos 60 años, fue evacuado al hospital Povisa en Vigo después de que se cortara en un pie con una motosierra. Ocurrió a última hora de la tarde de este jueves.

El hombre estaba cortando ramas de una finca de su propiedad junto a la casa y se le soltó la motosierra que cayó en el pie. Gracias a que llevaba botas, la herramienta no se lo amputó, pero el corte fue muy importante.

Hasta el lugar se desplazaron Policía Local, avisada por la mujer del herido, Guardia Civil y Protección Civil, además de la ambulancia que le trasladó al centro de salud y desde aquí al hospital a Vigo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents