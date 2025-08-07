Cristina Olea y Christian Gálvez, en las presentaciones literarias de Bueu

Las presentaciones literarias que organiza la Librería Miranda en Bueu cuentan esta semana con dos rostros televisivos muy conocidos, que acuden a presentar sus libros: hoy será el turno de la periodista viguesa y corresponsal de TVE en Estados Unidos desde 2018, Cristina Olea, que presenta «La gran fractura americana», y mañana el invitado es Christian Gálvez, presentador de «Boom» y que llega con su cuarta novela, «Te he llamado por tu nombre».

El anuncio de la presencia de Christian Gálvez es una sorpresa de última hora, que se desveló a primera hora de la mañana de ayer. El conocido presentador –estuvo al frente de «Pasapalabra» durante 12 años– y divulgador acudirá a Bueu en una visita relámpago para presentar «Te he llamado por tu nombre». Será a las 21.00 horas en la Praza Massó y Gálvez estará acompañado por Rodrigo Costoya, uno de los autores que defiende la teoría del Colón gallego.

«Te he llamado por tu nombre» es una una novela de carácter histórico y ambientada en el siglo I en Jerusalén, durante la crucifixión de Cristo y las décadas siguientes. En alguna ocasión Christian Gálvez explicó que era creyente, una fe que perdió después de realizar varios documentales contra la pederastia en Camboya. Sin embargo, ahora manifiesta que “entendí que la fe trata de otra cosa». «Gracias al amor y a la misericordia, que es el mensaje de Jesús, yo conseguí esa vuelta a la luz, lo que le sucede a Jacob [el protagonista de la novela] debe descubrirlo el lector», afirma sobre su nuevo libro, que presentará mañana en Bueu.

La invitada de hoy será Cristina Olea, a las 21.00 horas en el Centro Social do Mar. La corresponsal de TVE en Washington desde 2018 –que realizó prácticas en FARO en el año 2003– presenta «La gran fractura americana», un libro que como ella misma explicó hace unos días «es un viaje a las contradicciones, heridas y fracturas de Estados Unidos y cada parada tiene un rostro humano».