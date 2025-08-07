Bueu afronta la segunda fase de mejora de la guardería con dos marquesinas

El Concello de Bueu afrontará en las próximas semanas la segunda fase del proyecto para la mejora de las instalaciones de la guardería municipal A Galiña Azul, en O Valado. Unos trabajos que consistirán en la colocación de dos marquesinas para aumentar el espacio resguardado de las lluvias y del sol. La obra será asumida directamente por el consistorio, unos fondos que se descontarán de la liquidación anual que debe realizar el ayuntamiento al Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, que se encarga de la gestión de la red de guarderías A Galiña Azul.

Esta segunda fase está presupuestada en 39.117 euros y consistirá en la colocación de dos marquesinas: una de 12,60 metrosx5,50 metros, que cubrirá la mitad del parque de juegos, y otra de 22x2,50 metros, que correrá a lo largo de las fachadas sur y este de la guardería.

Esta dotación se hace necesaria porque «tanto a edificación como a parcela carecen de zonas exteriores cubertas para o uso e desfrute dos nenos, dado que tanto no inverno polas chuvias e no verán polo sol os nenos/as non poden saír ao exterior a xogar», explican el concejal de Mantemento e Reparación de Centros Educativos, Celso Dopazo; y el de Facenda, Subvencións e Contratación Pública, Xosé Leal.

La fórmula de financiación pactada entre Concello y Consorcio

Los representantes municipales ya gestionaron el proyecto con el Consorcio Galego de Igualdade e Benestar y la intención es que las obras puedan estar listas antes de finalizar el año. Desde el consorcio ya han contestado favorablemente a la solicitud municipal y su presidente, Perfecto Rodríguez, acaba de remitir la resolución firmada en la que se comunica «a aprobación do Consorcio a colaborar no financiamento desta actuación, para o cal se procederá ao desconto do importe expresado na primeira e segunda liquidación correspondente ao exercicio 2025 en relación a escola infantil A Galiña Azul de Bueu».

Esta fórmula de colaboración fue pactada hace un año, después de que el Concello de Bueu presentase un proyecto presupuestado en 170.000 euros para que el Consorcio Galego de Igualdade e Benestar subsanase las deficiencias y problemas estructurales de la guardería. El Concello incluso aprobó en pleno un acuerdo para modificar las condiciones de su adhesión al consorcio y forzar al organismo autonómico a hacerse cargo del mantenimiento del edificio. Finalmente, Concello y Consorcio alcanzaron un pacto para convertir ese proyecto en una serie de intervenciones plurianuales, que financiará el ayuntamiento y cuyo coste se le descontará de las aportaciones anuales que debe realizar al Consorcio.

La primera fase ejecutada durante 2024 se centró en las áreas de juegos y en la urbanización de la parcela, al tiempo que se intentó mejorar el drenaje del terreno.