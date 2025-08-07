Beluso celebra el día grande de la Romería de Sanamedio

El lugar de Bon celebra estos días la Romería de Sanamedio, que comenzó ayer con un pasacalles, un campeonato de llave, una masterclass de zumba y un verbena con los grupos Azar y Extra. La de hoy será la jornada grande, con misas a las 9:00m 10:00 y 11:00 horas. El oficio solemne será a las 12.30 horas y contará con la actuación de la Banda de Música de Redondela.

Las fiestas están organizadas por la Asociación Cultural Sanamedio, con la colaboración del Concello, y en el recinto habrá una barra con empanada y callos. La organización anima a los asistentes a traer instrumentos musicales y cantar.

Por la tarde, a partir de las 17:30 horas, habrá una fiesta de la espuma, inchables y juegos infantiles. A las 19.30 horas será el turno para el baile y música tradicional con Lembranzas da Ría y un taller impartido por Manolo Cobas. La jornada de mañana concluirá con una verbena con Orquesta La Travesía y el grupo Tic Tac.

Las fiestas concluirán mañana viernes con una sesión vermú a las 13:00 horas con Distrito 7. A las 17.30 horas habrá talleres infantiles de trabajo con barro, pintacaras y juegos; y a las 19.30 horas un espectáculo de música tradicional con Pais de San Roque, Son de Nós y As Falcatrueiras. El fin de fiesta será una verbena con Distrito 7 y Trio3.com.