Beluso celebra el día grande de la fiesta de Sanamedio
La jornada incluyó una concurrida misa al aire libre
La parroquia de Beluso celebró este jueves el día grande de las fiestas en honor a Sanamedio, en Bon.
La jornada incluyó una concurrida misa al aire libre, con presencia de representantes del Concello, y procesión. Las celebraciones siguieron por la tarde y este viernes aún habrá una última jornada de fiesta.
