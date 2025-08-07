Beluso celebra el día grande de la fiesta de Sanamedio

La jornada incluyó una concurrida misa al aire libre

El día grande de las fiestas de Sanamedio, en Beluso (Bueu) / Pablo Hernández

R. M.

La parroquia de Beluso celebró este jueves el día grande de las fiestas en honor a Sanamedio, en Bon.

La jornada incluyó una concurrida misa al aire libre, con presencia de representantes del Concello, y procesión. Las celebraciones siguieron por la tarde y este viernes aún habrá una última jornada de fiesta.

