Su fina arena, sus cristalinas aguas y su ¿terapéutico barro?: los turistas más 'pringados' en esta playa de O Morrazo

Que los arenales de O Morrazo son de los mejores espacios paradisíacos que tiene la costa española no es un secreto. Aguas frescas y cristalinas, ideales para practicar deportes náuticos como el buceo, el paddle surf o el snorkel, arenas finas, zonas nudistas, combinación con vegetación y partes arboladas para aliviarse del intenso calor de las jornadas veraniegas, calas más escondidas, playas más o menos extensas, más resguardadas, otras semiurbanas y algunas salvajes.

Se trata de una península bañada por la ría de Vigo, la ría de Aldán y la de Pontevedra que ofrece un centenar de estos destinos de orilla donde tomar el sol y darse un chapuzón y que ocupan 60 kilómetros de la costa gallega: ofrece, por tanto, numerosas opciones para elegir, según las preferencias de sus bañistas.

Bañistas, abarrotando el arenal de Nerga (Cangas). / Gonzalo Núñez

Pero entre sus deidades, nunca (que sepamos) había destacado la fangoterapia, también conocida como barroterapia o lodoterapia, un tratamiento de medicina alternativa que utiliza la aplicación de barro o lodo con fines curativos y estéticos.

Su aplicación suele limitarse a balnearios o spas, aunque es cierto que hay mares y aguas cuyas propiedades sí están reconocidas para estos tratamientos. Es el caso de los fangos del Mar Muerto, conocido como el spa natural más antiguo del mundo, que, por su alta concentración de sales y minerales, son conocidos por sus beneficios para la piel, articulaciones y bienestar general. En el litoral español también hay varios arenales más o menos reconocidos por sus terapéuticas aplicaciones en eso de las envolturas de barro como son, según apunta la Guía Repsol, la playa de Bolonia, en Tarifa (Cádiz), Las Charcas (San Pedro del Pinatar, Murcia), playa Es Bol Nou (Ibiza) o la de playa de Torre del Loro (Almonte, Huelva). Pero el arenal de A Xunqueira en Moaña no es uno de ellos.

Dos parejas haciéndo envoltura de barro en San Pedro del Pinatar, Murcia / Guía Repsol

Sin embargo, miembros de una familia de turistas, concretamente el padre y uno de sus hijos decidían embadurnarse del fango de este arenal morracense, un día de esta semana. «En Moaña, los guiris creen que o barro da Xunqueira é terapéutico», expresaba, con retranca, la autora de la foto que ilustra este artículo y que muestra al adulto y al menor pringados con el negro lodo que le ofrece la playa moañesa por todo su cuerpo.

Lo cierto es que decidir al 'tun tun' realizar esta práctica, pensando que todos los barros son benficiosos para la piel imprudente. Y es que existen riesgos potenciales ya que el fango de playas públicas podría estar contaminado con bacterias o productos químicos, especialmente en zonas cercanas a fuentes de contaminación como puertos o desagües. Además, si la piel presenta heridas, cortes o eczemas, el barro podría aumentar el riesgo de infecciones.

¿Una 'fodechinchada' más?

Cada verano es mayor el número de turistas que acuden al refugio estival morracense, multiplicando la población de sus concellos, a los que suelen viajar, sobre todo, los visitantes nacionales, y en su mayoría, madrileños, a los que muchos aluden con el despectivo término de 'Fodechinchos'. Esta palabra se acuñó en la década de los 70 y ha sobrevivido al paso del tiempo. Define a aquellos turistas algo impertinentes que no respetan ni se adaptan a las costumbres locales, y que suelen causar molestias por su prepotencia o ignorancia.

Hay otros que se perjudican a sí mismos, como aquellos que marisquean pequeñas capturas en rocas y se las comen directamente arriésgandose a una cagalera o afección estomacal, o los que aparcan en rampas o zonas cercanas al mar sin tener en cuenta las mareas. A estos unimos ahora a esos que se dan estos baños de barro, que lejos de ser terapéuticos, puede provocar algún sarpullido en la piel o cualquier infección más grave.

Para catalogar esta práctica podríamos acudir al catálogo que hace 30 años realizó Javier Torrente Queie, sobrino de Gonzalo Torrente Ballester, en las páginas de FARO . Bajo el título 'Guía de campo da fauna na Galiza: os fodechinchos' y publicado el 21 de julio de 1993, el autor tira de retranca para reseñar los distintos especímenes de este «grupo transpadornelio» que llega a las costas gallegas con la «migración de verano». Rescatado en el diario decano el pasado verano y que pueden releer en este enlace.