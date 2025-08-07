Atascado por una caravana en Nerga el bus de las 16.00 horas

Una autocaravana bloqueó ayer en Nerga el transporte que la empresa Cerqueiro realiza por la parroquia de O Hío y que forma parte del aumento de frecuencias horarias aprobado por la Xunta para el verano, propuesto desde el gobierno local. Pero la alternativa los atascos también es víctima de la plaga de estos últimos veranos en la zona de playas en Cangas: los coches mal aparcados. En esta ocasión, la interrupción y posterior retraso en la línea se debió al mal aparcamiento de una autocaravana e n la zona de Nerga, allí donde el autobús acostumbra a dar la vuelta. Se trata del autobús que sale a las 16.00 horas de Cangas con dirección Vilanova-Nerga-Donón. El autobús no podía continuar su viaje a Donón, a donde solo trasladaba una persona. La empresa que realiza la línea, Cerqueiro, tuvo que llamar a la Policía Local y desde allí se le remitió al 062, que es la Guardia Civil. A las 17.00 horas, el autobús aún estaba en Nerga, con lo que supone un retraso de más de 45 minutos en esta línea. Hay que recordar que también se había acordado ampliar una expedición para salir de Donón con destino Cangas a las 20.00 horas.

La empresa asegura que lo de ayer no fue un caso puntual, sino que es algo que prácticamente se repite todos los días, desde que el aumento de frecuencias comenzó el pasado día 1 de julio. «Llevamos así desde julio, los chóferes no pueden más. Si no es una autocaravana es otro vehículo el que impide el paso. Pero no solo es aquí, en O Morrazo. Este problema también se está viviendo en la zona de O Grove». La empresa considera que el aumento de frecuencias horarias en el transporte no fue la decisión más acertada, porque la experiencia de hace muchos años, con menos población en las playas que ahora, ya lo indicaba.

También influye el hecho de que la Policía Local no actúa en las carreteras de la zona rural y el despliegue de la Guardiai Civil se hace insuficiente para atender a todos los casos que se producen durante la tarde. Y se teme que conforme avanza agosto la situación empeore por el aumento del tráfico.