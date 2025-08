«A Voz da Sanidade» reúne un centenar de apoyos a los autobuses directos al hospital

Los tórridos días de verano no disuaden a la asociación A Voz da Sanidade de Cangas, que ayer volvió a reunir a medio centenar de personas en los Xardíns de Andrea para demandar al Sergas más medios humanos y materiales en la sanidad pública. Los problemas sanitarios no descansan en verano, y las demoras en la atención se padecerán también con la llegada del otoño, por lo que exigen a la Xunta que no se limite a poner parches a la situación, sino que apueste por soluciones estructurales, con más personal y medios técnicos.

El colectivo que preside Carmen Nores, «Chicha», incidió en la concentración de ayer en el apoyo recibido de casi un centenar de asociaciones a la demanda de transporte colectivo directo a los hospitales públicos. Entre esos respaldos citan 30 asociaciones vecinales, otros tantos comercios locales y una decena de asociaciones culturales. También ocho entidades de cuidados y apoyo social, seis asociaciones de mujeres, nueve clubes deportivos, dos comunidades de montes y una decena de asociaciones de madres y padres (ANPAs).

«Esta ampla rede de apoios deixa claro que a nosa reivindicación non é illada nin minoritaria, senón que responde a unha necesidade real e urxente da veciñanza do Morrazo, especialmente das persoas maiores, enfermos crónicos, dependentes e con mobilidade reducida que precisan acudir con frecuencia a consultas e tratamentos médicos», inciden, y añaden que la falta de transporte público directo con los hospitales del área sanitaria de Vigo «constitúe unha barreira inxusta de acceso á sanidade pública», sobre todo para quienes no disponen de vehículo propio o no pueden utilizarlo. A Voz da Sanidade mantiene las protestas todos los martes a mediodía.