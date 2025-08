La vicepresidenta Yolanda Díaz también sucumbe a Beluso

La ilustre clientela del Restaurante Peixoto suma una nueva integrante: la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Después de un intenso curso político en Madrid no hay nada mejor que volver a Galicia para desconectar. Ayer acudió a disfrutar de la gastronomía de Bueu y de las espectaculares vistas sobre la ría de Pontevedra. Una comida en la que estuvo muy bien rodeada, con el periodista Xabier Fortes o el exmilitar y experto en geopolítica Jesús Núñez Villaverde, entre otros.

Vaya con el díscolo de AV en Fisterra

Son las mismas siglas de Alternativa dos Veciños (AV) que las de Cangas, aunque por un concejal díscolo de este partido que gobierna en Fisterra, las que han favorecido la moción de censura con el PP para volver a la Alcaldía en este municipio. Así las cosas, hay quien en Cangas no dejó pasar la noticia y situar a este municipio en esa carrera del PP por mociones de censura en varios municipios de Galicia para tomar los bastones de mando. Solo depende de un edil. Pero aquí la concejala deAV no es díscola. No habemus moción

Reserva previa en los leiraparking de playas

Tanto coche hay para las playas que hasta los leiraparking piden que las plazas se hagan con reserva previa. Nos lo comentan unos jóvenes que ayer iban a acudir a la playa de Arneles y les recordaron que para aparcar había que hacer reserva de plaza. ¿Y qué pasará si se hace la reserva y luego no se acude? Todo se moderniza y todo cambia, hasta nuestros tradicionales leiraparking que dentro de poco tendrán hasta dos plantas.