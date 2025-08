Memoria fotográfica de Bueu en la Guerra Civil

Paco Cabanillas, Tucho Domínguez, los hermanos Francisco «Chuco» y José Novas Gutiérrez «O Ruso», Pepe Novas «Faroleiro», Benito Carballo, Benito del Río o Manuel Freire García. Son algunos de los vecinos de Bueu que hace casi un siglo combatieron en la Guerra Civil y cuya memoria se recupera a través de «Bueu. Fotos dunha guerra», que hoy se presenta en las jornadas «Ollándonos no espello do tempo», del colectivo O Mar por Diante.

La conferencia de hoy contará con el periodista y profesor Francisco Rodríguez, a las 21.00 horas en el Centro Social do Mar, para presentar un trabajo en el que se intenta recuperar el paso de los vecinos de Bueu por la contienda. Un trabajo de arqueología documental para sacar a la luz verdaderos tesoros fotográficos que muestran a esos soldados bueueses en algunos de los frentes de la guerra. Unas batallas que se libraron fuera de Galicia, tal como explica Pastoriza. «Unha minoría de militares e de civís que non representaban politicamente á maioría fíxose cos centros de poder civil e militar. As rúas das vilas máis conflitivas foron ocupadas por columnas de militares facciosos. En Galicia non houbo batallas como as de Belchite, o Ebro ou Teruel, pero houbo unha gran represión», relata el autor. Una represión que se llevó por delante a los gobernadores civiles de las cuatro provincias y muchos alcaldes, como el de Bueu: José Gómez de la Cueva «Johan Carballeira».

Por ello la mayoría de las fotos recuperadas para esta publicación muestran a los vecinos de Bueu en distintos puntos de España, donde estaban destinados en alguno de los frentes. Muchas de ellas son imágenes de grupo y camaradería, posando con el uniforme o incluso tomadas en estudios. Fotos que se enviaban a la familia para dar cuenta de cómo se encontraban.

Entre las imágenes recopiladas también hay algunas en Bueu: en Cabo Udra estaba la batería J2, construida por las tropas franquistas para defender la costa. Un lugar que una vez acabada la guerra fue el destino de muchos vecinos de la localidad para realizar el servicio militar. «A pesar do tempo que pasou desde o final da Guerra Civil, con seguridade seguirán aparecendo algúns máis destes tesouros fotográficos; ao mellor neses faiados nos que se gardan algunhas cousas dos avós», concluye Francisco Pastoriza.