La hostelera afectada por un «simpa» de 135 euros: «Estamos indefensos»

Lo que en principio parecía una cena de tres personas con buena presencia, con acento de fuera, como si se trataran de turistas de paso por Moaña, se convirtió para la propietaria del chiringuito El Puente de A Mosqueira en O Con, con treinta años de trabajo en este local, en todo un calvario. Los tres comensales, vecinos de Valencia, Baiona y Vigo, con edades de 50 y 30 años, pidieron de todo para cenar y también para beber, tanto que dejaron muchos platos sin acabar en la mesa, hasta el punto que la propia dueña del local les preguntó si querían llevárselo, sin saber lo que iba a acontecer después.

Lo que se llevaron los tres comensales fueron los 135 euros del coste de la cena que dejaron sin pagar a la propietaria, en un «simpa» de verano que repitieron después con un taxista de Moaña que les llevó a Vigo por lo que están identificados por la Policía Local por un presunto delito de estafa, sin descartar que hubieran repetido otro «simpa» más también en una hamburguesería de Cangas.

La propietaria del chiringuito de A Mosqueira asegura que los tres clientes empezaron a pedir a lo bestia, también a beber, y al principio todo, incluso decían que todo estaba muy rico, pero acabaron en muy malas condiciones, muy bebidos, ocupando las mesas de los otros clientes, molstando y siendo impertinentes con la camarera. Dice que en un momento dado, cuando se les llamaban la atención, dos de ellos se metieron en el baño y salieron del local alegando que iban a por dinero al barco. El tercero seguía en el chiringuito, pero se negó a pagar la cuenta y le dejaron marchar para evitar males mayores, pero dando aviso a la Policía que primero le identificó a él en la zona del muelle y después a los otros dos, cuando estaban los tres sentados en el bar El Palito, frente al Concello y a la propia base de la Policía Local.

La propietaria del chiringuito asegura que los autónomos «estamos indefensos y no podemos hacer nada» y ya no sólo por este tipo de impagos o «simpas», sino también por las bajas falsas de personal que hace que «estemos explotados sin que nadie haga nada». Reconoce que por una situación así ha tenido que coger ella su alta voluntaria, cuando tiene un problema serio de salud, y trabajar a doble turno, aún por encima sufriendo este «simpa» de 135 euros, un dinero que sabe que no va a poder recuperar. «Cómo habrá así hostelería?», se pregunta esta profesional con 30 años de trabajo sobre sus espaldas.