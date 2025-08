Educación garantiza el plurilingüismo en Reibón y descarta la reducción de docentes

La Consellería de Educación en relación a las quejas de las comunidades educativas del instituto As Barxas y del CEIP de Reibón, en Moaña, por la reducción de personal docente para el próximo curso escolar, señala que en el caso del colegio, la Xunta garantiza la continuidad del programa de plurilingüismo. De hecho, explica, el CEIP cuenta con varios docentes definitivos con nivel de inglés B2 o equivalente que pueden impartir las materias de este programa de plurilingüismo.

Añaden desde el departamento que dirige Román Rodríguez, que no se suprime ningún docente en el colegio, que tiene la dotación de profesorado que precisa para atender todas las necesidades del alumna doy que le corresponde, por la tipología del centro, incluido el maestro de refuerzo en infantil: «O CEIP de Reibón conta co mesmo número de unidades e docentes en Infantil ca o curso pasado. En 4º de infantil hai nestes momentos dúas unidades con 13 alumnos cada una, en 5º otras dúas con 18 alumnos cada una e en 6º una con 24 alumnos. Todas elas están, polo tanto, por debaixo das rateos máximas establecidas no acordó de melloras (que aínda non aplica para 6º de infantil)».

En el caso del IES As Barxas, cuya dirección criticó la reducción de uno de los profesores provisionales, sin plaza fija, lo que obligaba a reorganizar las horas para minimizar el impacto, que el centro va a contar con una dotación de 43 profesores, que garantiza la mejor atención al alumnado y podrá impartir todas las materias que tuvo a lo largo del curso pasado: «Trátase dunha dotación equivalente á de centros coas mesmas características. En todo caso, como ocorre todos os anos a inicio de curso, se incrementasen as necesidades, estudaríanse os posibles reforzos», matizan desde Educación.