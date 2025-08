Cangas agiliza los trámites para iniciar este año la rehabilitación de cuatro viviendas de Nazaret

El Concello de Cangas deberá justificar antes de fin de año 40.000 euros de los 200.000 que recibe del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) para rehabilitar cuatro antiguas viviendas de profesores de Nazaret, y tenerlas completamente rematadas antes del 24 de octubre de 2026. Para no agotar los plazos, el gobierno tripartito está agilizando los trámites, ya cuenta con los preceptivos informes de Intervención y Secretaría y espera licitar la obra antes de que acabe el mes. Se la adjudicará al mejor postor, pues el criterio económico suma hasta 40 puntos, y los 10 restantes se otorgarán en función del período de garantía adicional al año que es obligatorio.

El objetivo es rehabilitar cuatro viviendas de tres dormitorios para convertirlas en «enerxéticamente eficientes» destinadas a alquiler social o a precio asequible, sin alterar la distribución existente. Los trabajos implicarán a varias especialidades que se tienen que coordinar, como electricidad, carpintería, fontanería y otras propias de una vivenda típica, señala la arquitecta municipal Mª Isabel Medraño para justificar que debe prevalecer el criterio económico a la hora de seleccionar la empresa, así como los años de garantía. En resumen, y de acuerdo con la jurisprudencias, «o menor prezo ten que obter a totalidade dos puntos, a oferta máis elevada obterá a menor puntuación, as ofertas intermedias deben ter a puntuación proporcional que lle corresponda, e a oferta igual ao tipo non obterá ningunha puntuación». Así, «a valoración tense que efectuar sobre a baixa que se realiza respecto do prezo de licitación, desvirtuando o peso do criterio menor prezo respecto do resto de criterios nos casos en que os haxa», pues se considera el sistema más justo.

Período de garantía

También consideran los técnicos muy importante valorar «o especial esforzo dos licitadores para unha correcta execución das obras, que garanta un adecuado comportamento ao longo do tempo», y eso se mide atendiendo a la ampliación del período de garantía, ya que «compromete ao licitador para facerse cargo dos defectos ou danos que puidesen aparecer durante máis tempo, co que obriga a que a obra teña un correcto comportamento durante un tempo de sometemento ao uso maior, así como a diversos ciclos anuais das estacións coa afeccións de períodos secos, húmidos ou de vento que poideran afectar a temas como o tellado e/ou as fachadas da edificación», justifican.