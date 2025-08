La Xunta "planta" a Moaña en la comisión para confirmar el regreso de las urgencias al nuevo centro de salud de Sisalde

La Consellería de Sanidade "plantó" al gobierno de Moaña y no mandó a sus dos representantes a la comisión de seguimiento por la construcción del centro de salud de Sisalde que había convocado la alcaldesa, Leticia Santos, ante la falta de respuesta de la consellería para que confirmara el regreso o no del Punto de Atención Continuada (PAC) de urgencias al municipio en el nuevo edificio. Santos y el teniente de alcaldesa, Daniel Costas, estuvieron esperando en la sala de reuniones unos minutos desde las 12:00 -hora en la que estaba convocada- mientras una representación de medio centenar de vecinos de la Plataforma de defensa da sanidade pública de Moaña permanecía concentrada en la Praza do Concello, en el exterior de la casa consistorial, con pancartas de "Urxencias xa" y empezaron a corear sus consignas contra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y sus frases reivindicativas como "Coa nosa saúde non se xoga", incluso su cántico, cuando se consumó el "plante".

La alcaldesa señaló que lo que ha hecho ela consellería es un incumplimiento del convenio de construcción de Sisalde y que al Concello no le queda otra vía que la judicial para que se cumpla la cláusula de dicho documento, firmado en febrero de 2020 con la conselelría, que establece que el nuevo centro tendrá PAC mietras no se construya el Centro Integral de Saúde de (CIS) de Cangas. Recordó que la convocatoria de la comisión la realizó el 17 de julio después de hasta tres intentos el 14 de marzo, 23 de mayo y 5 de junio, pero tras la callada por respuesta a las solicitudes y la de hoy también a la de la comisión, que estaba convocada de forma reglamentaria ya que permite hacerlo por cada una de las partes, en este caso por el Concello ,y con dos o hasta con un representante por cada una. Al no acudir de la consellería, la comisión no se pudo constituir.

Explica que si Sanidade no acudió "es porque no tiene intención de cumplir el convenio con respecto al PAC" lo que aboca al Concello a la vía judicial, según los asesores jurídicos, después de haberlo intentado de todas las maneras.La única confirmación que tiene Moaña de que Sisalde tendrá urgencias la anunció el portavoz del PP de Moaña, Alfonso Piñeiro, en el pleno del pasado jueves, aunque el gobierno exige una confirmación por los cauces oficiales, ya que no se lo creen mientras no lo vean y el centro esté abierto todos los domngos, porque consideran que el PP ha perdido la credibilidad:: "Por el momento ni tan siquiera han contestado. Desde el 14 de marzo al 5 de agosto hubo momentos para vernos", señaló Leticia Santos.

Por la tarde, a las 19:00, está prevista una reunión de la Mesa Local da Sanidade en la que se informará de lo sucedido, la opción de la vía judicial y la de seguir peleando por la vía institucional y de las movilizaciones.