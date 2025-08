La planimetría para que la Policía de Cangas actúe en las playas fija 14 núcleos en el rural

La planimetría encargada por el Concello de Cangas para establecer nuevos núcleos urbanos en la zona rural y así tener la garantía jurídica de que la Policía Local pueda actuar en ella, sancionando los malos aparcamientos que son una pesadilla para los vecinos, ya está confeccionada, aunque llega demasiado tarde como para que se pueda aplicar este verano.

Hay que recordar que era parte del acuerdo a que se había llegado en la Junta Local de Seguridad. Era una asignatura pendiente que ya venía del pasado verano, en plena guerra Concello-Policía Local.

En la zona rural de Cangas se establecen 14 nuevos núcleos urbanos: Vilanova Norte, en la zona de Punta Alada; Menduiña Norte, Menduiña Sur, Donón, Aldán, Vilariño, Arneles, O Roal, Bajada a Melide, Liméns, Igresario, As Fenteiras, Nerga y Gatañal-Balea.

Estas nuevas demarcaciones van a ser determinantes para la Policía Local, que se verá obligada a intervenir al pasar a ser también zonas de su competencia. Hay que recordar que esta fuerza del orden solo tiene competencias en las zonas urbanas. Durante un tiempo, un convenio que el pasado verano se declaró nulo de pleno derecho, permitía que Policía Local y Guardia Civil se repartieran la zona. Pero, el pasado año, en una posición de fuerza de la Policía Local de Cangas, se exigió un pago a mayores por atender un trabajo que no era de su competencia, y el gobierno local no lo consintió.

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, deja claro que esta planimetría que se presenta no es, en absoluto, un cambio que se refleje en la clasificación urbanística del suelo, que no es lo que se pretende, además que no sería tan fácil. Se trata de indicar a tráfico qué viales en la zona rural se pueden considerar urbanos, siguiendo un criterio de núcleo de población. En este sentido, el gobierno local presentará ante la Delegación Provincial de Tráfico de Pontevedra la nueva planimetría, con la intención de que la valore y la traslade, a su vez a la Dirección General de Tráfico en Madrid.

Será ella la que deba dar el visto bueno a la propuesta elaborada por una empresa para el Concello de Cangas y que alentó la propia Guardia Civil de Tráfico, incluso la propia Subdelegación del Gobierno, a través de Abel Losada, en la última reunión de la Junta Local de Seguridade de Cangas. Todo el proceso que tiene que pasar la nueva planimetría hace imposible que entre en vigor este verano, pero sí que parece que se puede tener vigencia el próximo verano. De hacerlo, la Policía Local podrá multar en las zonas de playas, que son las más conflictivas y, donde ahora mismo se esfuerzan los pocos efectivos con los que cuenta también la Guardia Civil, que se afana por atender la zona, sobre todo los fines de semana.

En el gobierno local de Cangas hay alivio. Se sabe que aún hay que esperar a lo que decida la Dirección General de Tráfico, pero se es optimista, porque ofrece una solución legal a un problema que se estaba enquistando y provocaba demasiadas tensiones, con los vecinos de las zonas próximas a las playas de por medio. Este año, el Concello de Cangas optó por instalar vallas para evitar que se aparquen en zonas prohibidas. Hasta la semana pasada, esta fórmula funcionó, ahora se detectó que algunas las están quitando los conductores.