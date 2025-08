«Na carpintería gañábamos un duro ao día»

La segunda actividad de la Xuntanza de Embarcacións Tradicionáis de Moaña, que celebra su día grande el sábado 9, incluyó ayer en el salón de plenos la presentación del proyecto Rexistro e Salvagarda do conxunto de saberes patrimonias arredor da carpintería de ribeira, que promueve la Dirección Xeral de Cultura, adjudicado a la Asociación Galega de Carpintería de Ribeira (Agalcari), en colaboración con el Museo do Pobo Galego, en donde se pueden consultar documentos y grabaciones. Moaña está representada en esa documentación por el veterano carpinteiro de ribeira, de 84 años, Rafael Budiño, con una grabación que realizó en 2023 Isabel Vigo Rodríguez, en el astillero moañés de Carlagho, cuando era sede de la Asociación de embarcaciones tradicionais Sueste de Moaña, y que ahora se rehabilita dentro del proyecto de recuperación de las carpinterías de Seara..

Budiño (3º izda.) en la Xuntanza de ayer en Moaña. / Pablo Hernández Gamarra

Budiño participó ayer en la segunda de las actividades de la Xuntanza, que organiza Sueste, dentro de la programación local «Días de Mar». En la entrevista de Isabel Vigo, Budiño le aseguraba que empezó en el oficio a los 14 años, que siempre le gustó, que era un trabajo pesado porque había pocos medios: «Cando empecéi, dábannos un duro ao día» y reconoce que siguió el oficio aprendiendo para ver si podía ganar más: «Ao maestro decíanlle máis ou menos as medidas que querían do barco e el facía un trazado, de aí sacaba as plantillas e dábanolas a nós, coas mangas, dábanolas a nós para que se empezaran a facer as cuadernas. Cando se empezaban a facer as cuadernas, aquel traballo, non sei, non che quero decir, era un traballo bastante fuerte porque andar coas pezas era unha serra coma esta que non era... porque en carpintería de ribeira por muita ferramenta que haxa sigue sendo un traballo artesano, no? Porque moitas ferramentas pois non se adaptan aos traballos que hai que facer na carpintería de ribeira.»

Budiño trabajó en los astilleros de Carmucha, en Airiños y de Casás en Meira en donde hizo un barco para Guixar que se llamaba «Elsiña». Fue cuando a los 17 se fue al astillero de Curbera en donde «xa eran palabras maiores» y afrontó la construcción de un barco de 32 metros.

Recuerda la primera vez que trabajó con la cola casco con el patrón de poliespán y cómo una de las piezas más importantes en la carpintería de ribeira es la aixola: «Con esto facíase un montón de traballos. Empezando polas cuadernas do barco hasta rematar onde fora porque era unha das pezas máis importantes de ribeira,». También se refiere al bucel, mostró un cepillo de volta y la garlota que sirve para correrlle os cantos aos banzos cando se fai os banzos». rec onoce que lo difícil de conseguir eran «os ferros de calafate. Eu a través de algún compañeiro e tal e outros pois fun conseguindo que hoxe esto xa non se encontra, esto é ouro vivo». Muestra en el video en el astillero un antiguo mazo y el fío de estopa «enleábase aquí no brazo para a medida que ibas metendo, levabas na man e ibas metendo e ibas leando e ibaslle dando».