Un menú tirado en Rodeira.

Nos encontramos con pizarras de menús tirados en un rincón del paseo de Rodeira —bueno, lo del rincón es un decir— porque estaban en un lugar bien visible, que llamaba la atención. No adivinamos a qué lugar de hostelería pertenecían los carteles allí tirados, que no merecieron ni acabar en la basura.

Araceli y Sagrario afilan la dentadura

Nos encontramos ayer con la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, (BNG) y la portavoz socialista, Sagrario Martínez, (PSOE) en el dentista. Lo de encontrar no fue en persona. Fue porque ambas contestaron a nuestras llamadas desde una clínica dental. Supusimos que tanta casualidad se debía tener algún motivo, que no era casualidad. Y no lo era. Estaban afilando los dientes para la próxima batalla política.