Médicos temen que haya cambios de destino si Sisalde incluye urgencias

La alcaldsa de Moaña, Leticia Santos (BNG) celebra hoy a mediodía en el Concellola comisión de seguimiento del convenio para la construcción del nuevo centro de salud de Sisalde, que ya encara su recta final , en donde espera que la Xunta confirme que incluirá urgencias. La comisión la convocó Santos al amparo del convenio firmado por ella con el entonces conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, en febrero de 2020, poco antes de declararse la pandemia del COVID y que contempla la posibilidad de esta reunión para tratar controversias, como ésta de las urgencias que la Xunta sigue confirmar oficialmente, pese a que el portavoz del PP de Moaña, Alfonso Piñeiro, anunció en el pleno del jueves que la Gerencia le había trasladado que Sisalde sí tendrá el servicio.

Santos espera que la consellería mande a los dos representantes o a uno como contempla el convenio y que en esta reunión, en la que ella estará acompañada por el teniente de alcalde, Daniel Costas, la Xunta confirme oficialmente lo de las urgencia. Al conselleiro, Gómez Caamaño, no se le espera porque según su agenda tiene un acto a las 11:00 en Ferrol.

Por el momento la Consellería de Sanidade no se ha pronunciado sobre las urgencias, al menos no ha respondido a las preguntas de este medio, como tampoco la directora de Atencion Primaria del área de Vigo, Margarita Estévez, que tendría un informe que opta por no abrir Moaña y que las urgencias sigan en Cangas debido a la falta de médicos.

El anuncio político del portvoz del PP ha hecho precisamente temblar de nuevo a los profesionales médicos que siguen considerando, según las consultas realizadas por este medio, un error que el PAC de Moaña vuelva a la localidad y no siga agrupado en Cangas como está desde la pandemia. Alegan que con un solo equipo médico, el PAC generá problemas serios y temen que si políticamente se confirma, haya médicos que pidan el cambio de destino.

Insisten en que 3/4 partes de la población de Vigo tienen el PAC de urgencias más lejos que los vecinos de Moaña de Cangas. Creen que se trataría de una medida populista y poco realista, además de un riesgo porque cuando el médico del PAC en Sisalde salga a un domicilio o a una playa, como está ocurriendo ahora en verano con sistencias de dos horas y media fuera del centro de salud, los vecinos se encontrarán todo ese tiempo sin médico en urgencias. Los médicos entienden que la consellería es quien tiene que tomar la decisión y temen que al final vaya a ceder y adopte una solución, antes que profesional, política.

El convenio de construcción de Sisalde establece que con la finalidd de asegurar su buen cumplimiento se constituye esta comisión que está integrada por dos representantes de ambas administraciones, nombrados por sus máximos responsables y podrá reunirse por solicitud de una de las partes, quedando constituida si asiste por lo menos uno de los representantes de cada parte. Según recoge el convenio firmado en su día con Almuiña, la comisión tiene por objeto valorar el cumplimiento de dicho convenio proponiendo actuaciones que se consideren , interpretar en caso de duda el contenido del mismoy proponer a las partes la resolución de posibles controversias.