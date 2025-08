Un fuego en A Ramorta genera una gran alarma en Bueu y quema 900 metros cuadrados

El incendio fue en las cercanías del recinto del festival SonRías Baixas, donde durante todo el día se registró una intensa actividad para desmontar los escenarios. Entre todo el personal contratado por la promotora PlayPlan hay un grupo de ocho refugiados procedentes de Mali, que están en el hotel Alda Bueumar. Cuatro de ellos salieron corriendo sin pensárselo ni un segundo hacia el lugar del fuego para ayudar a su extinción. «Fueron hacia allí, luego volvieron atrás para recoger los extintores que teníamos en el festival y se lanzaron a ayudar», explicaban desde la promotora.

Los extintores poco podían hacer ante un incendio como el de ayer, pero en cuanto los vaciaron no se quedaron quietos. «Cogieron ramas y se pusieron a intentar a apagar el fuego como fuese. A pesar de los problemas con el idioma para comunicarse no paraban de repetir ‘casa, casa’ para impedir que llegase a la vivienda», contaba uno de los responsables de la empresa que acudió a ayudar con ellos. Uno de los vecinos de la zona también ensalzaba la reacción de los refugiados de Mali. «Con los extintores no podían hacer mucho, pero por lo menos lo intentaron mientras otros lo que hacían era mirar desde la carretera», concluía.