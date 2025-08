Educación reduce docentes en As Barxas y Reibón

Sin empezar el curso escolar, ya hay polémica en Moaña debido a la reducción de plazas de docentes por parte de la Consellería de Educación, que en este municipio afectan al Instituto As Barxas y al CEIP Reibón con una merma, en el caso de este colegio, de profesorado en inglés que pone en evidencia su categoría como plurilingüe.

La comunidad educativa de As Barxas manifiesta su preocupación y rechazo a la reducción de una plaza en el cupo asignado para el curso 2025-2026. Se trata de uno de los profesores provisionales, es decir sin plaza fija, que cada curso pide el centro, y que Educación ha reducido en lo que consideran un paso atrás en la atención educativa. El profesor se había solicitado con un perfil de ciencias matemáticas con física y química para poder desdoblar los grupos que tienen un alto número de alumnado. La comunidad entiende que esta reducción se traduce en una menor atención al alumnado, especialmente aquel que presenta necesidades educativas especiales o específicas, así como al alumnado con altas capacidades. Con esta reducción, la dirección del instituto se vio obligada a reorganizar las horas disponibles para intentar minimizar el impacto y con todo no fue posible mantener todas las materias ni todas las medidas educativas previstas: No se pudo desdoblar la materia optativa de 1º de Bachillerato «Historia do mundo contemporáneo», que ya está completa y que el alumnado que se incorpore no podrá elegirla a pesar de formar parte tanto de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales como de la general de bachillerato. Y en el primer ciclo de ESO se eliminaron medidas de refuerzo como desdobles y refuerzos en el aula en materias instrumentales que permitían atender mejor al alumnado con dificultades de aprendizaje.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, confirmó ayer que ha remitido también un escrito a la Consellería de Educación haciendo constar la necesidad de refuerzo de esta plaza docente para garantizar la calidad educativa tanto en ESO como Bachillerato, ya que sin ese refuerzo, sobre todo para las personas que lo necesitan, se perjudica la igualdad de oportunidades.

«Non pode ser un centro plurilingüe sen medios»

La Asociación de Nais e Pais (ANPA) A Xunqueira del CEIP de Reibón muestra también su preocupación por el recorte en una plaza de profesor de inglés. Dicen que desde años sufren estos recortes, también de aulas (que obligaron a superar el ratio de 25 alumnos en infantil) y ahora también de docentes de inglés, para cumplir con los requisitos que obliga la condición de ser un centro plurilingüe: «Non podemos falar dun centro plurilingüe sen medios humáns para impartir as materias».Añaden que la consellería lleva años haciendo oídos sordos a las necesidades reclamadas, entre las que están la reforma integral del centro, pero en la ANPA priorizaron la calidad frente a la estética, y la situación se agrava este curso al no cubrir la plaza de profesor de inglés y suprimirse las horas de otro de refuerzo en infatil, logrado el curso pasado para atender un aula de 26 alumnos.Señalan que desde la dirección del centro se hizo una comunicación a la inspectora con la publicación del cuadro docente provisional ya que el colegio había solicitado docentes con un perfil plurilingüe desde finales del curso pasado puesto que ya tienen adjudicada una auxiliar nativa de conversación. La ANPA dice que no hay justificación y que repercutirá en el resto de docentes asumiendo los tutores materias como plástica y reduciendo su disponibilidad de guardia.