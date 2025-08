Moaña endurece sus protestas para reclamar urgencias y corta el tráfico en A Xunqueira

La Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Moaña decidió pasar más a la acción y ayer, tras la concentración habitual de todos los domingos a mediodía ante la Casa do Mar para reclamar el regreso de las urgencias, realizó un corte de tráfico por sorpresa en A Xunqueira cruzando varias decenas de personas uno de los pasos de peatones de la PO-551. Fue en respuesta al «enojo» que provocó la postura del PP que en el pleno del jueves se abstuvo en la moción de esta plataforma para reclamar a la Xunta las urgencias justificando que la Gerencia les había confirmado que el nuevo centro sí las tendrá, como también para visibilizar más la protesta ante esta semana clave en Moaña por la celebración de la comisión de seguimiento del centro de salud de Sisalde que la alcaldesa, Leticia Santos, convocó de forma unilateral para mañana ante la falta de respuesta de la Xunta a la petición para que confirme que el centro estará dotado con urgencias.

Los vecinos no prolongaron más de diez minutos el corte de tráfico, pero se generaron retenciones de vehículos en una jornada de intenso calor y mucha afluencia a las playas, aunque sin altercado. Incluso se vio afectada una ambulancia, pero respetó a los vecinos.

En la concentración, el portavoz de la Plataforma, Gabriel Ferral, ya había hecho referencia al malestar que generó la postura del PP en el pleno que en lugar de apoyar la moción para recueprar las urgencias, justificó su abstención «asegurando que tiña información da Xerencia sanitaria de que as urxencias se ían implantar no novo centro de saúde de Sisalde e que as nosas concentracións non tiñan sentido». Es cierto que Alfonso Piñeiro pidió que cesaran las concentraciones dominicales, pero sus palabras no tuvieron efecto, es más, provocaron un endurecimiento y el corte de tráfico que la Plataforma está dispuesta a repetir a la espera de lo que ocurra en la comisión de este martes.

La alcaldesa y el portavoz de la Plataforma de defensa da sanidade en la concentración ante la Casa do Mar. / Santos Álvarez

«Como Plataforma non podemos fiarnos destes comentarios porque os responsables sanitarios da Xunta xa nos teñen mentido en máis dunha ocasión, polo que debemos seguir na loita e concentrándonos ata que o PAC de Moaña estea de volta. E ata que sexa unha realidade aquí estaremos». Recordó que gracias a las manifestaciones hay médicos en el turno de tarde y también se consiguió la ambulancia con enfermería para todo O Morrazo, que precisamente ayer asistió a una mujer que sufría un ictus en Nerga. Insistió en que las personas que integran la Plataforma tienen ideologías diferentes, pero están unidas por el objetivo de defender la sanidad pública y luchar por el regreso de las urgencias: «Dicir outra cousa é tratar de desprestixiar a nosa loita de case 200 semanas». Los vecinos cumplieron ayer 195 semanas de concentraciones semanales.

«Si la Xunta no acude el martes, desmentirá al portavoz del PP»

La alcaldesa,Leticia Santos (BNG), participó en la concentración convocada por la Mesa Local da Sanidade que ella preside y criticó que la moción de la Plataforma da Sanidade sobre las urgencias, muy similar a la que se aprobó por unanimidad en febrero, no se hubiera aprobado también por todos en la sesión del jueves, en donde dijo que ya se vio «quien se quitaba la careta» -en respuesta al PP- y quiere llevarse el tanto cuando regrese el servicio. Pero añadió que tiene claro de quien será el mérito, «de cada una de las personas que estuvieron movilizándose».

Lo importante, dijo Leticia Santos, es que se conquiste el objetivo de que Moaña vuelva a tener el nivel de servicio de antes de la pandemia. Añadió que no se iban a fiar de lo que digan dirigentes del PP en nombre de la consellería, cuando anunciaron en el pleno el regreso de las urgencias, y que sólo pararán las movilizaciones cuando vean un domingo las puertas abiertas con las urgencias: «Mientras, hay que seguir movilizándose, no creer ninguna mentira más y si es verdad será cuando lo veamos porque nos engañaron muchas vecesy lo que lleva demostrado con actos la consellería de sanidade es una deslealtad institucional y falta de memoria y de respeto a los vecinos».

La alcaldesa insistió en que el martes es la comisión de seguimiento , que espera que la Xunta acuda y que ratifique que el centro tendrá urgencias y «podremos empezar a creer en las cosas». También que si la consellería no acude «estarán desmintiendo al portavoz del PP de Moaña y demostrarán lo que estuvieron haciendo hasta ahora. Isnsitió en que el martes es un día clave para la lucha de la sanidad de Moaña. Por la tarde habrá Mesa Local para informar y de cara a las 200 semanas de concentraciones.