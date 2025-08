¡Caramba si no hacía falta la ambulancia!

Después decían que no hacía falta, que no se daban los ratios y cosas de esas que se tenían que dar para que O Morrazo contara con una ambulancia de enfermería para algunos, medicalizada para otros. El caso es que ayer no paró de Cangas al Hospital Álvaro Cunqueiro. Y menos mal que se contaba con ella, porque el día fue de pánico, por la ola de calor que provocó también intervenciones en domicilios particulares.

El paseo de Rodeira es una jungla

A fuerza de que nos tachen de antianimalistas, sin serlo, lo que hay que decir es que el paseo de Rodeira se hace realmente insoportable con tanto perro guiado por dueños, que tampoco evitan las peleas entre sus mascotas, que campan muchas veces a sus anchas y entran en la playa, lugar prohibido para ellos. Pero se está convirtiendo también en un paseo peligroso, sobre todo en la zona del carril bici. Frenazos de ciclistas para evitar atropellos de animales o perros que se van a las bicicletas. A lo que hay que añadir la alta velocidad a la que circulan los patinetes eléctricos, sin importar a sus dueños el aluvión de gente.