Tensión con turistas en O Hío, donde la Guardia Civil patrulla con un GNR

Tensión en O Hío con varios turistas molestos por la acción de los vecinos de la parroquia que quisieron expresar su malestar con los visitantes a la zona que no respetan las normas ni la convivencia vecinal en lo que a tráfico y aparcamiento se refiere. Ayer, sin previo avisto, los vecinos se pusieron a las 10.30 horas a cruzar el paso peatonal situado en el Supermercado Mario. Cruzaban de un lado a otro provocando retenciones que algunos supieron tomarse con paciencia y otros no tanto. En este último caso se encuentra la postura de dos turistas, uno italiano y otro portugués, que se encararon con malos modos con los vecinos manifestantes. El italiano alegaba que tenía una casa alquilada y que tenía que llegar para dar de comer a su hijo. Estos turistas no dudaron en replicar de malos modos a los manifestantes. En este sentido, uno de ellos mandó a una vecina a que fuera para casa a trabajar. Fueron calificados como «chulos de playa». Claro que hubo otros turistas extranjeros que supieron esperar. Este cruce del paso peatonal estaba pensado para que durara media hora, pero la tensión acumulada hizo que a los 25 minutos abandonaran su postura para llamar la atención sobre la situación.

Retenciones de tráfico en Cangas. | Santos Álvarez

La Guardia Civil cuenta este verano entre sus efectivos con un miembro de la Guardia Nacional Republicana de Portugal, que realiza tareas de intérprete, ya que Cangas se convirtió en un destino importante para los portugueses. La Guardia Civil sancionó estos días a personas que habían retirado vallas instaladas por el Concello para no aparcar. En este sábado en alerta por calor se volvieron a reproducir los atascos en la autovía y en las carreteras locales. También intervino la grúa en la zona en un para de ocasiones

La grúa se estrenó ayer en playas.

Evacuación en Nerga

Por otra parte, la nueva ambulancia del 061 con sede en Moaña trasladó ayer a un vecino de Vigo al hospital Álvaro Cunqueiro, tras sufrir convulsiones en la playa de Nerga. La actuación se produjo cuando pasaban unos minutos de las 19 horas. El hombre, de mediana edad, comenzó a convulsionar en mitad de la playa y en primera instancia fue atendido por dos enfermeras que estaban en el lugar. Después se desplazó al PAC de Cangas, acompañado por la Policía Local.

El PP habla de caos de tráfico total y falta de previsión del gobierno

Por su parte, el grupo municipal del PP, a través de su concejal Pío Millán , aseguraba ayer que la parroquia de O Hío se encontraba en un caos de tráfico. Critica al gobierno, porque considera que no hubo ninguna planificación para intentar minorar los efectos del aumento de vehículos en los acceso a parroquia de O Hío, que lo único que se hizo fue una fotografía de la Junta Local de Seguridad en el mes de junio, en la que no se llegó a acuerdo. Sostiene que en escasas ocasiones se hacen visibles las fuerzas de seguridad para intentar regular el tráfico. También critica el hecho de que no se atendiera su demanda para volver el doble sentido de la circulación en el vial de Viñal. El PP exigirá desde el mes de octubre que trabaje en un la de choque realista y apunta que gestionará en otras administraciones ayudas al respecto.