A fronte marítima de Cangas (V)

Estando a mediados de agosto do 1939, vai ser cando aínda se presente o anunciado proxecto de ampliación do molle do Comercio, conservando o mesmo investimento anterior de 213.124 pesetas. As obras subastaríanse en novembro e incluían ademais unha fonte pública frente á praza do Arco, a prolongación do molle da Avenida de Montero Ríos e o arranxo do vial desde esta ata Pedra Alta.

O 21 de xullo de 1941 anúncianse obras de dragado na escolleira e a construción dunha marquesina no molle do Comercio por valor de 99.079,34 pesetas, que tivo o seu retardamento, pois en novembro, o capataz das obras denuncia o roubo de vigas de ferro en T para esta construción. O 24 de setembro de 1942, consta que a Junta de Obras del Puerto de Vigo fai unha contrata por destallo para obras que faltan no molle do Comercio por valor de 219.408,42 pesetas. Vendo as sinerxias que xera o porto, o 15 de decembro deste mesmo ano a Corporación Municipal vai solicitar que se declare o mesmo como de refuxio e que se fagan as obras necesarias a tal fin, asunto no que o Concello volvería a insistir en 1944, mais sen éxito.

A ribeira a comezos dos sesenta antes de facerse a estrada. / A.A.

En abril de 1950, entanto se anuncian as obras para un novo recheo do porto, abórdase o pavimentado con grandes lastros da Avenida de Eugenio Sequeiros na que se invisten 29.400 pesetas e faise a traída de auga para a fonte nova do Costal. En marzo do 1951 procédese ao ensanche da escaleira de embarque no molle do Comercio pois era moi estreita para dúas persoas e procédese á sua limpeza pois está “encerada” de verduxo co conseguinte perigo de esvarar nela.

O porto en 1940. / A.A.

A finais deste ano chega a Cangas en visita de inspección, o enxeñeiro xefe da sección administrativa de Portos do Estado, Antonio Garelly de la Cámara, que foi recibido con gran pompa polo alcalde Jesús Solla Oliveira e a corporación falanxista. Ante as súa promesa de mellora do porto, foi convidado a xantar opiparamente e nos comezos do ano seguinte, o Concello, ignorando a orixe da rúa de Romay, unha das máis antigas da vila (xa existía a mediados do século XVIII) decide mudar antecipadamente este nome polo do enxeñeiro portuario estatal en agradecemento. Garelly cumpriu a sua promesa e encargoulle aos enxeñeiros do porto de Vigo o proxecto de ampliación e mellora do porto de Cangas que aínda demoraría.

Entanto, o 18 de xullo de 1952, cadrando con esta patriótica efemérede franquista e con subvencións do Goberno Civil e da Deputación, inauguraríanse as obras do pavimentado de Montero Ríos, do Costal, da rúa Sequeiros e o do adro parroquial. En agosto deste mesmo ano, mentres se fan obras de dragado, proxéctase un novo recheo (inicio do logo coñecido como Aterrado) cun investimento inicial de 282.338,46 pesetas en dúas fases, pero que acabaría demorándose polo proxecto do porto.

Proxecto de ampliación do enxeñeiro Manuel Espárrago en 1953. / A.A.

Nestas datas, o Concello con axuda financieira do Goberno Civil, vai proceder a arranxar o entorno da zona portuaria iniciando ainda a finais de 1952 a nivelación e pavimentación da rúa de Montero Ríos. En outubro de 1953 e como fruto das visitas de Garelly, anunciaríanse obras en diversos portos do Estado, entre elas novas ampliacións e remates nos portos galegos de Vegadeo, Burela, Malpica, espigón de Portonovo, Cesures, Moaña e Cangas.

Os proxectos de Moaña e Cangas correrían a cargo dos enxeñeiros do Porto de Vigo Manuel Espárrago e Eduardo Cabello, figurando no proxecto de mellora e ampliación do porto de Cangas, a desaparición do molle do Comercio e da praia da Ribeira con numerosas construcións de naves de servizos que apantallaban o mar. Mais a magnitude da obra e a carencia de presupostos deixarían esta obra en suspenso, o que causaría un grande descontento na corporación, armadores e patróns.

Durante o ano 1954, o Concello continuaría co arranxo das rúas Eugenio Sequeiros e a frente da Praza de Abastos, instalándose en xuño do 1955 o alumeado nas rúas de Sequeiros, na Alameda e na avenida de Orillamar (A Marina) que incorporaban as novas luces fluorescentes de neón. Tamén desde o Concello, proxéctase a construción dunha Casa Sindical e outra para a Axudantía de Mariña, que agora tamén contaba cun celador, cargo exercido nestas datas polo sarxento Cipriano Vidal, pero ao final non se fixeron.

Peirao de pesca. / A.A.

En decembro de 1955 sairían a subasta novas obras no porto por un importe de 428.929,33 pesetas, planificadas polo enxeñeiro Manuel Espárrago. Nesta primeira fase abordaríase a construción dun novo recheo que abarcaba desde a praia da Ribeira (leste do edificio do Mercado) ata perto do molle do Comercio e que no seu remate sería coñecido como “O Aterrado”. Nestas obras tamén se contemplaba a sustitución do guindastre do peirao do Comercio por outro de 25 Tm. e unha báscula para a pesaxe de camións. Nunha segunda fase deste planeamento (que xa demoraría bastantes anos) incluíase a construción dun novo dique e contradique de abrigo e ancheamento do antigo para o atraque polos dous lados.

En abril de 1956 e en marzo de 1961 fanse novos dragados, eliminando tamén algunhas das rochas da frente que seguían estorbando os atraques e ao tempo ábrese un vial sobre a praia da Ribeira para evitar o tránsito pola rúa Eugenio Sequeiros e Méndez Núñez. En agosto de 1962 anúnciase a ampliación do molle-espigón en 40 metros–, dotándoo de traída de augas e ubicando o farol do porto nunha nova torre de pedra, mais estas obras aínda se aprobarían en 1963, ampliando o dique de abrigo ata os 540 metros cun presuposto de 33.173.496,41 de pesetas.

A comezos de febreiro de 1964, a Junta de Obras del Puerto de Vigo procede ao deslinde da zona marítimo terrestre de Santa Marta e en xullo vai concederlle permiso a J. Ramón Domínguez Sobral e Bernardino Cabaleiro Piñeiro (Gasdoca) para a ubicación dunha estación de servizo de terceira categoría con varios surtidores no inicio do Salgueirón, ao pé da estrada a Aldán.

En xaneiro de 1965 vanse interromper os traballos de limpeza e eliminación de obstáculos no porto por renuncia da empresa que facía estes labores e o alcalde vai mostrar preocupación porque aínda non se iniciaran os traballos no dique a pesar de estaren subastados, vendo como, entanto, se van realizar grandes investimentos en Vigo e nas Cíes.

Unha forte galerna, desencadeada na noite do 20 de novembro, evidenciaría a necesidade das obras do espigón que debía ser máis longo e elevado para un porto declarado de abrigo a non ser que isto fose unha entelequia das autoridades pertinentes. As consecuencias deste temporal tamén agravarían o estado do pavimento de adoquíns do tramo de estrada entre o Mercado e o cuartel da Garda Civil, que está intransitable polos numerosos afundimentos que xeran grandes pozas que teñen que esquivar os automobilistas.

O Molle do Comercio en 1942. | A.A.

Entanto, o molle-espigón seguía sen as obras previstas e o vinte de febreiro de 1966 un novo temporal derrubou trinta metros do mesmo e arruinou outros dez máis, causando danos nos barcos. No mes seguinte, o día 24, o gobernador e dous enxeñeiros visitarían este e outros portos para avaliaren os danos e proceder á sua reparación, aproveitando para acometer a traída de auga e a torre do farol xa proxectadas. Entanto, o Concello vai iniciar o recubrimento con piche do novo vial paralelo á Alameda e da rúa Vincenti por un importe de 477.294,74 pesetas, con subvención de 265.123,03 pts. da Deputación, que se faría en dúas fases. Rematada esta obra, en xullo de 1967, procederíase á colocación no paseo da Alameda dunha ducia de farolas por valor de 63.600 pesetas.

Nestas datas, a flota do porto viña xerando arredor de medio millón de pesetas, procedentes da descarga no Berbés de 38 toneladas de sardiña e 8,7 de polbo e en febreiro de 1968 os irmáns González Montes van instalar na sua fábrica de Montero Ríos un “bebedero de marisco”, sistema novidoso nestas datas, para o que tenden un cano que absorvía a auga do mar. No ano seguinte, a compañía Campsa vai proceder á instalación dunha moto-bomba (surtidor) con catro tanques de 25 metros cúbicos cadanseu para suministro aos barcos, e o tramo da estrada que circula polo ámbito portuario vai ser arranxado en xuño, investindo a Junta de Obras del Puerto de Vigo 193.000 pesetas.

A posta en marcha do chamado II Plan de Desarrollo vai incluír en outubro o alongamento do molle do Comercio, designado agora como de servizos cuxas obras aínda se iniciarían en 1970 cun presuposto de 2.078.826 pesetas. Esta ampliación tiña como obxectivo concentrar no mesmo o atraque dos vapores de pasaxe, deixando só para a pesca o molle interior do dique.

Nestas datas vaise facer o deslinde marítimo terrestre entre o río Bouzós e Punta Balea, quizáis o máis importante porque lle afectaba aos recheos e ás instalacións do porto.

*Mestre e investigador