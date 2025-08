Carro revela que dejó el PP, denunciado y absuelto de violencia de género

Tres meses después de su renuncia a todos los cargos como concejal portavoz y secretario local del PP de Moaña, Javier Carro, quiere hablar sobre los motivos que le llevaron a tomar su decisión, que en su día atribuyó a razones personales; como también aludir a su relación con el actual grupo municipal y anuncia que no descarta volver a la política, siempre como independiente. La marcha de Carro ha llevado también al PP a tener que abandonar la sede de la entreplanta de Concepción Arenal ya que el local es de su propiedad y se ha visto envuelto en los motivos que le llevaron a dimitir, que no es otro que una denuncia por violencia de género con petición de orden de alejamiento, que interpuso su mujer, con la que está en proceso de divorcio tras 46 años de matrimonio, y que fue denegada por el juzgado, aunque esta misma semana ha conocido que la sentencia absolutoria ha sido recurrida por la abogada de su esposa ante la Audiencia Provincial y por eso quiere manifestarse. Entiende que es un error y que no es el motivo para lograr el divorcio.

El ex líder del PP asegura que su dimisión el pasado 21 de abril se debió a que sólo unos días antes, en concreto el 16, recibió por parte de la Guardia Civil una citación conforme se había recibido una denuncia por violencia de género de la aún su esposa. Dice que después de declarar en el cuartel se celebró un juicio rápido el día 17 del que asegura que «ni fiscal, ni juez ni el informe de la Guardia Civil vieron indicios de nada de nada y mucho menos que ni siquiera ese día había visto a mi mujer todo el día, llevando ya separados más de un año y medio y aunque siempre surgen discrepancias, cuando hablamos siempre es con tensión entre ambos, pero separados por 4 o 5 metros de distancia». Efectivamente la sentencia del Juzgado de Instrucción nº 1 de Cangas denegó la orden de alejamiento por violencia de género que pedía su mujer al «no apreciarse la existencia de una situación objetiva de riesgo para la integridad de la denunciante», además de que las partes mantienen versiones contradictorias sobre los hechos denunciados. La denuncia la había presentado la mujer después de que se encontrara el agua y la luz de casa cortadas y llevara varios días sin antena en la señal de televisión.

Asegura Carro que con la sentencia de inocencia en la mano convocó al PP y decidió dimitir «por honestidad y con un sentimiento de vida como persona que lleva luchando profesionalmente desde los 14 años en donde las piedras en el camino siempre las esquivé hasta el momento». Añade que comunicó su renuncia al presidente provincial, Luis López, el domingo 20 por la mañana.

Asegura que no le desea a nadie las consecuencias del motivo de la renuncia, entiende que no se pone la verdad por delante en esta demanda que la abogada de su mujer quiere seguir adelante. Carro no deja cerrada la posibilidad de regresar a la política local, pero como independiente, y reconoce desavenencias con compañeros del grupo municipal, cuyo portavoz es desde su marcha Alfonso Piñeiro. Dice que hay una tensión que no había cuando él estaba y cree que es porque «algunos se están posicionando de cara a las próximas elecciones», con demasiado protagonismo, pero dice que no se pueden defender ilegalidades, como cree que se está haciendo «vengan de quien vengan, sea de izquierdas, derechas o centro».

De su vuelta a la política asegura que está supeditada a las fuerzas que tenga, ya que está jubilado y le cogerá con 68 años: «Ahora bien, si me encuentro con fuerzas, ganas e ilusión por emprender una nueva aventura, lo haré».

Sobre la sede del PP, explica que tenía que quedar vacía el 30 de agosto debido a las circunstancias actuales de su divorcio, y que en el PP ya le dijeron que la dejaron hace una semana «muy a mi pesar, repito».

Carro militó en el PP, pero lo abandonó en 2010. Posteriormente fundó un partido independiente (Coalición por Moaña XM) con el que fue concejal único en dos legislaturas hasta que el PP, tras la renuncia de su líder José Fervenza, le fichó como cabeza de lista para estas últimas elecciones municipales de 2023. Carro formó una candidatura con muchos independientes en la que incluyó a los ex ediles socialistas Ezequiel Fernández y Salvador Meira y obtuvo 6 ediles. Alfonso Piñeiro le sustituyó como portavoz en el grupo municipal y Estela Santomé como secretaria local del partido.