El BNG condiciona su apoyo al plan Massó a las cesiones, densidad y el tipo de viviendas

El BNG, que ostenta la alcaldía en Cangas, a través de Araceli Gestido, condiciona inicialmente su apoyo al proyecto que presentó Marina Atlántica para el desarrollo de la Unidad de Actuación 27, donde se encuentra el ámbito de Massó, a la las cesiones que se efectúen, el tratamiento de las zonas de especial valor medioambiental, la densidad y el tipo de vivienda que se pretende construir, entre otros factores. El primer grupo político que sale a pronunciarse sobre el proyecto de Massó también quiere dejar claro que no adoptará una postura definitiva sobre este tema sin estudiar antes, y con detalle, el plan que presenta la propiedad, que hay que recordar que es, sobre todo, un borrador. También indica el BNG que la postura definitiva no la iba a adoptar el grupo municipal, sino la asamblea del BNG.

Antón Iglesias, portavoz del BNG / S.A.

Los nacionalistas señalan que resulta evidente para todos que hay que buscar una solución al continuo deterioro de la zona, sobre todo de los edificios del antiguo complejo de Massó, pero esa solución tiene que contar con un consenso, no solo de los grupos políticos que conforman la corporación municipal, sino del conjunto de la sociedad canguesa, del tejido asociativo... «Es imprescindible, durante cualquier proyecto de este calado que se presente, escucharon a todo el mundo, y no se puede llevar adelante si falta el consenso que se exige».

Propuesta de Marina Altántica para Massó. / Santos Álvarez

Considera el BNG que es necesario tomarse tiempo para analiza lo que Marina Atlántica presentó y comprobar si resulta beneficioso o no para el pueblo de Cangas. «En un primer momento, nos centraríamos en las cesiones y en qué condiciones se hace (no vaya a ser que simplemente carguemos al Concello con gastos inasumibles en instalaciones en ruina) y en la densidad y tipología de la nueva edificación, ya que entendemos que Cangas necesita vivienda que pueda ser adquirida por los vecinos, no segundas residencias para especular. También será necesario prestar atención a cómo se dimensionan los servicios».

En el documento de avance del Plan Xeral de Cangas del año 2019 se presenta un coeficiente de edificabilidad de 0.3, ahora se presenta un 0,6, lo que da lugar a 7000 viviendas que sobrarían para acoger el crecimiento vegetativo de Cangas, en lo que queda siglo, por lo que, dado el alto valor ecológico y medioambiental de la zona, la edificabilidad debe ser de un 03 y para computarla se debe retirar el suelo rústico de protección del Espacio Natural de A Lagoa da Congorza e inmediaciones, las zonas costera de protección establecidas en el POL y las de servidumbre de Costas, zonas todas ellas que se deben ceder para uso público.

«Aún así, el Bloque muestra su preocupación porque la mayoría de esas viviendas se destinen a la segunda vivienda de régimen turístico y considera que las cesiones que se establecen en esta propuesta -borraor solo son un punto de partida, por lo de ahora insuficiente».

El proceso comenzará cuando se entregue el proyecto por registro

El BNG desde su posición de partido en el gobierno tripartito ofrece tiempo para que todos los colectivos puedan analizar esta propuesta. El siguiente paso es que desde el gobierno local se convocará al Consello Sectorial de Urbanismo para que se pueda poner en común la postura de todo el mundo. El Bloque vuelve a insistir en que no apoyaría un proyecto que no cuente con el consenso de la mayoría de los vecinos.También llama la atención sobre un hecho: todo este proceso solo comenzará cuanto Marina Atlántica entregue por registro municipal el proyecto para que todos podamos tener acceso a la documentación. «Si la empresa va en serio esperamos que este procedimiento se inicie cuanto antes, mientras tanto solo estamos hablando de publicidad y no de datos reales», concluye el BNG de Cangas en su análisis .