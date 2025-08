«Los artistas podemos hacer canciones de historias personales»

Con la voz de Ana Legazpi y la guitarra de Carolina Moyano, el dúo Marlena volverá a subirse al SonRías tras coronarse en el sesión vermú del año pasado. Su concierto será hoy, el último día del festival, a las 20:10 horas sobre el escenario El Águila, compartiendo cartel con Nena Daconte, Dani Fernández o Carlos Ares.

-¿A qué hace referencia el título de su último trabajo “Entre cuatro paredes y una verdad”?

-Estaba escuchando “These four walls” de Miley Cyrus. Y la canción hablaba de exactamente lo que a mí me estaba pasando, de que solo había un amor dentro de cuatro paredes y de que no daba su fruto fuera de ellas. Elegí “entre cuatro paredes” porque ese amor idílico solo se vivió dentro de ese espacio. Y lo de la verdad es la que cantamos las Marlena.

-Han declarado que “si del dolor salen canciones, te juro que las publicaremos”. ¿Creen que es terapéutico este proceso de convertir experiencias dolorosas en canciones?

-El convertir una experiencia dolorosa en terapia es fundamental. Una de las cosas más guais que nos han pasado es dedicarnos a la música para poder soltarlo todo. Yo creo que es una suerte que tenemos los artistas de poder hacer eso, de poder hacer de nuestras historias personales canciones. Y no sólo nos ayudamos a nosotras mismas sino también a muchísima gente.

-Se les considera como un icono del colectivo LGTBIQ+. ¿Por qué sigue siendo relevante la presencia de grupos para defender al colectivo?

-Siempre hacen falta referentes porque en su día nosotras no los tuvimos. Afortunadamente cada día hay más y se va haciendo camino para que el colectivo sea tratado con naturalidad, como nosotras hacemos en nuestras canciones.

-Repiten sobre el escenario del SonRías Baixas tras la sesión vermú de la pasada edición. ¿Qué diferencias hay con las Marlena del año pasado?

-El año pasado disfrutamos muchísimo del ambientazo de la sesión vermú. Este año para nosotras es una suerte compartir cartel con artistas que tanto nos inspiran. Y lo que el público se va a encontrar la misma energía del año pasado pero con un concepto más maduro, compartiendo todas las vivencias que contamos en «Entre cuatro paredes y una verdad». Además de eso, prometemos cercanía y un conciertazo que puedan disfrutar.