«Sin mi abuela de Bueu nadie sabría cómo sería la trayectoria de Torrente Ballester»

–La presentación de “Los ilusionistas” en Bueu es una para obligada e incluso necesaria, sobre todo porque en el libro está siempre esa “presencia ausente” de su abuela Josefina Malvido. ¿Con qué sentimientos afronta esta presentación?

–Con agradecimiento por la invitación y con mucha emoción. Hace cuarenta años que no visito Bueu. No por desinterés, ni mucho menos, sino por las cosas de la vida. Una de ellas, muy limitante, que no conduzco.

–Es una pena que por cuestiones de logística no pueda ser, pero lo suyo hubiese sido que está presentación fuese en la biblioteca que lleva el nombre de su abuelo.

–No me importa. Me hace igual de feliz.

–¿Mantiene relación o vínculos con Bueu?

–Muy pocos. Mi abuela era hija única y no tengo familia. Mantengo amistad con Xaime Toxo. Durante la escritura me facilitó alguna documentación referente a la familia Malvido Lorenzo y me refrescó algunos asuntos de Bueu que yo tenía semi olvidados.

Los abuelos de Marcos Giralt Torrente: el escritor Gonzalo Torrente Ballester y su primera mujer, Josefina Malvido Lorenzo, en el puerto de Bueu en 1933. Una foto que rememora en "Los ilusionistas" / Archivo familiar

–A lo largo de “Los ilusionistas” ofrece pistas de momentos en los que escribió varias partes, que denotan un trabajo de años y en los que su propia motivación a la hora de escribir fue modulándose. ¿Estamos ante una autopsia familiar, una especie de ajuste de cuentas o una reivindicación de la “estirpe”, usando sus palabras, de los Torrente Malvido? ¿O quizás todo a la vez?

–Desde luego, no es un ajuste de cuentas. Tardé tantos años en escribir el libro entre otras razones porque necesitaba depurar mi mirada sobre algunos hechos dolorosos del pasado. El resentimiento no es bueno a la hora de construir un relato objetivo y yo necesitaba que el mío lo fuera. Ese fue el primer deber que me impuse: una honestidad radical. No pretendía reivindicar nada ni a nadie, sólo retratar una familia.

–En lo que respecta a su abuelo hay una amalgama de sentimientos. Lo llega a calificar de “irresponsable” por tener 11 hijos con dos mujeres o le reprocha haber abandonado de alguna manera a su primera familia, “aquellos que más habían padecido por su causa”. Pero también cariño y ternura cuando dice que “como abuelo no pudo ser mejor” y en el último capítulo reconoce que “el enfado se ha disipado”.

–«Los ilusionistas» es una novela construida con material real y de acuerdo a un punto de vista sobre los hechos narrados -el mío-, que no ha sido el mismo siempre, que ha evolucionado. Casi nada es ya lo que era. Han pasado 26 años desde la muerte de mi abuelo. Han muerto tres hermanos Torrente Malvido y también -no quiero olvidarlo- uno de los hijos de mi abuelo con su segunda esposa, Luis Felipe, a quien tenía muchísimo afecto.

El escritor Marcos Giralt Torrente, nieto de Gonzalo Torrente Ballester, en una imagen junto a su abuelo en el año 1993 en Madrid. / Archivo familiar

–Su abuela Josefina falleció diez años antes de su nacimiento, pero está presente en todo el relato. ¿Hasta que punto nos influyen aquellos a quien no hemos conocido y que aún así marcan nuestra existencia?

–Ese es uno de los asuntos sobre los que reflexiono en «Los ilusionistas». Creo que nos influyen mucho. Somos eslabones en una larga cadena. Recibimos y transmitimos.

–En alguna ocasión manifestó que su decisión de ser escritor era una especie de rebelión a la figura de su padre, que era pintor. ¿Pero no influyen también esas estancias de fin de semana junto a su abuelo y las conversaciones en su biblioteca?

También reflexiono en «Los ilusionistas» sobre la imposibilidad de identificar una sola causa de cualquier acontecimiento. Todos estamos hechos de pedazos que han confluido en nosotros. En mi vocación literaria influyeron mi padre y mi abuelo, pero también otras muchas cosas

–En todo el libro está esa «presencia ausente» de su abuela Josefina, que de alguna manera la convierte en protagonista. No sé si hablar de abnegación, amor y también resignación y enfado por las largas ausencias de su abuelo. Pero, ¿cree que sería posible el Torrente Ballester que conocemos como autor consagrado sin su abuela Josefina?

–Mi abuela fue una mujer muy valiente, que se casó con mi abuelo en contra del criterio de su propia madre [Teresa Lorenzo Agulla, de la familia de Os Lanceiros], y tan generosa como para haber antepuesto siempre los intereses de su marido a los suyos propios. Pese a la enfermedad que acabaría matándola con 46 años, aceptó llevar una vida sacrificada en Galicia a cargo de los hijos de ambos, mientras mi abuelo perseguía sus sueños mundanos y literarios en Madrid. Creo que el indudable talento literario de él hubiera florecido en cualquier circunstancia, pero es obvio que, en los 26 años que duró su matrimonio, ella puso de su parte todo cuanto tenía para ayudarlo. Fue su confidente principal, padeció sus dudas y melancolías y alentó en la sombra sus primeras obras, en las que se forjó su mundo literario, hasta el primer volumen de «Los gozos y las sombras». Sin ella, nadie sabe cómo habría sido su trayectoria.

Los cuatro hijos de Torrente Ballester y Josefina Malvido: Gonzalo, Marisa, Marisé y Javier. / Archivo familiar

–El testamento de su abuelo fue objeto de litigio entre sus dos “estirpes”: la Torrente Malvido y la Torrente Sánchez-Guisande a pesar de que pidió que no fuese causa de enfrentamiento. En el último capítulo de “Los ilusionistas” dice que “no hay malos”, sino que cada una de las familias tenía su relato alternativo y que “mezquindad en ambos bandos”. ¿Cree que su abuelo pudo haberlo hecho mejor en vida para evitar ese enfrentamiento?

–Desde luego. Podía, por ejemplo, no haber desheredado a dos de sus hijos.

–No puedo evitar preguntarle por los diarios escritos entre 1954 y 1964, que custodia la Universidad de Albany (Estados Unidos). Dejó escrito que no se publicasen mientras viviese alguno de los hijos de su primer matrimonio, pero también hacía una excepción: una posible muerte por cuestiones políticas. ¿En aquellas conversaciones y estancias con él le habló de política, de las razones por las que se afilió a la Falange o de los dos testigos de su boda con su abuela Josefina, José Gómez de la Cueva “Johan Carballeira” y Francisco Escáneo, ambos represaliados?

–La Universidad de Albany no ha permitido leer los diarios a la familia y yo no he sido una excepción. No me atrevo a aventurar nada sobre su contenido; aunque creo que cuando los lea no me sorprenderán. Ni en lo político ni en lo personal. Antes de la guerra, mi abuelo se identificaba con el galleguismo de izquierdas (en su primera juventud, había sido anarquista). Al estallar la guerra estaba en París y, al regresar a Galicia, se encontró con que la mayoría de sus amigos o habían sido asesinados o estaban encarcelados o se habían marchado. Su ingreso en Falange fue su modo de salvarse. Eso es lo que él decía y no tengo razones para creer lo contrario. Lo cual no quita que durante un corto período inicial, al igual que otros escritores y amigos de su generación, como Dionisio Ridruejo, Luis Rosales o Pedro Laín Entralgo, fue un falangista convencido. Luego, como todos ellos, se desapegó. Otra cosa es que, por meras razones de supervivencia, no se significara hasta 1963 cuando firmó el manifiesto contra la represión de la huelga minera de Asturias. Por otra parte, me consta que en los primeros años de la posguerra, tanto él como mi abuela, ayudaron a más de un represaliado cercano.

Una fotografía de Josefina Malvido Lorenzo, la primera esposa de Torrente Ballester y abuela de Marcos Giralt Torrente, con 17 años. / Archivo familiar

–En el libro se refiere a los obituarios y semblanzas que escribió con motivo del fallecimiento y aniversarios destacados de su abuelo, en los que reconoce que había cierto resentimiento. Dice que nadie le pidió aclaraciones entonces. ¿Y ahora, tras la publicación de “Los ilusionistas” se las ha pedido alguien?

–Nadie. Lo bueno de la verdad es que, aunque incomode, no deja de ser verdad. Más allá de eso, en el libro hay un afán de comprensión y de ecuanimidad que confío en que se aprecie.

–Su madre, Marisa Torrente, es la única de los cuatro hermanos que aún vive. ¿Qué opinión le ha trasladado del libro?

–Mi madre, que vendrá a la presentación de Bueu, está muy contenta. Siempre me ha apoyado en mi carrera literaria y no dejaría de hacerlo ahora. El libro le ha gustado, lo siente como un homenaje a su mundo, a su familia, a ella. Es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que un panegírico sin claroscuros no habría tenido ninguna valía literaria. Retrato a los personajes con escarpelo, también a mí mismo, pero lo hago con cariño y lo que se muestra al fin y al cabo es la grandeza y la fragilidad de la condición humana.

–Su abuela de Bueu está enterrada en un cementerio de Madrid, en una tumba sin lápida ni nombre. Perdóneme el atrevimiento, pero ¿no es ya el momento de subsanar ese olvido?

–Quien debería haber puesto esa lápida fue mi abuelo. La culpa de los hijos es más difusa y la mía, desde luego, ninguna. No obstante, como sugiero en el libro, supongo que terminaré asumiendo la responsabilidad de repararla.