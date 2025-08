Un pleno embarrado desbloquea el SAF y aprueba la ordenanza de caravanas

El cierre del curso político de Cangas se realiza con más virulencia de lo que había empezado. Para muestra el último pleno, en el que sí que se aprobaron cosas por mayoría, como la ordenanza municipal de autocaravanas o el inicio del expediente para la contratación del Servicio de Axuda No Fogar, algunos miembros del grupo municipal del Partido Popular se encargaron de embarrar el terreno de juego, desde la redacción de una moción relacionada con la falta de inversiones en saneamiento hasta el empeño de la desobediencia. Que el PP de ahora insiste en que no hay que hacer caso a las sentencias judiciales firmes, que resulta que el pago a Promalar de más de 2 millones de euros fue un capricho del gobierno, porque había un informe externo del año 2016 en el que aconsejaba no hacerlo. Y ni la portavoz del PP, Dolores Hermelo, ni el concejal Pío Millán tuvieron reparos en alentar a la insumisión. Poque lo de Promalar surgió en la intervención de la edil nacionalista Xiana Abal, en el debate del Servicio de Axuda No Fogar, para explicar dónde tiene que gastar el dinero el gobierno local, en deudas que dejó el PP.

Dolores Hermelo, portavoz del PP en el pleno / Santos Álvarez

La alcaldesa va a aprendiendo el sutil arte de la política. Así que ahora se guarda siempre al final del debate de cada punto una intervención, algo que le permite el reglamento, pero que desespera a la oposición, que no puede replicar. Y en esta estábamos, cuando para cerrar el debate sobre el SAF, la alcaldesa intervino para dejar claro que el Concello tiene la obligación de cumplir las sentencias, que era falso que en el caso de Promalar hubiese posibilidad de negociación. El inicio del expediente del SAF se aprobó por unanimidad y, en el segundo punto, cuando le tocó intervenir al PP para dar su opinión sobre la ordenanza de caravanas, el concejal Pío Millán tomó la palabra para gastar su tiempo para hablar de Promalar, defender la gestión del gobierno del que formó parte cuando se firmó el convenio con Promalar. La regidora trató, en vano, de hacerle ve que no podía hablar otra cosa que no fuera del punto que se debatía. Al final, el empeño de empecinado Pío Millán, ablandó a la alcaldesa. Pero no dijo cosa que no se hubiera dicho ya antes. Volvió a sacar a relucir el citado informe externo que aconsejaba no pagar a Promalar. En casos como este es cuando debería intervenir el secretario de la corporación, que no estaba en el último pleno; su lugar lo ocupaba la jefa de Urbanismo. Lo preocupante es que se mantenga por parte de quién sea que las sentencias no hay que cumplirlas. Parte del PP de Cangas explora la vía anarquista. En un momento dado del cruce de acusaciones, la edil de Esquerda Unida dijo: «como se pode falar de todo, se queredes digovos a programación das festas do Cristo». Victoria Portas (AV) anuncia que no iba a entrar en votación en la ordenanza y el PP, más tarde, dijo que la que presentaba el gobierno era muy parecida a la de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) de 2022, pero que la había complicado. También se abstuvo. Pero lo cierto que los asuntos eran lo de menos, lo de más era embarrar el campo, caminar hacia la crispación, sin importar nada más que superar el haber perdido unas elecciones por un puñado de votos.

De una moción «despectiva» a negar a la Policía

Quedaba más crispación. La moción del PP sobre el saneamiento había sido redactada en términos que el gobierno consideró despectivos «solo quedó que nos llamaran imbéciles a la cara». Así que el portavoz del PP, Antón Iglesias, dijo que Dolores Hermelo había perdido el respeto y que la redacción de la moción era fruto de la pobreza intelectual y el raquitismo cultural. No importó mucho a la portavoz del PP las duras palabras del Antón Iglesias, que siguió con su línea de aludir una y otra vez a que este gobierno tripartito no trabaja y que sus concejales son incapaces. Incluso, ya a final del pleno, la edil socialista, Sagrario Martínez, se las tuvo con ella. Según la portavoz del PSOE, Hermelo aludió al régimen de comidas que seguía, que la ponía de mal carácter. Y hubo tiempo también para que el concejal del PP, otra vez José Luis Gestido, manifestara «no te preguntaba a tí, espabilada». El pleno sirvió para mostrar que entre gobierno y Policía Local sigue habiendo sus roces. Araceli Gestido negó con rotundidad que hubiese fecales en las aguas de las playas de Cangas. Hermelo le dijo que constaba en un informe de la Policía Local y la regidora replicó que este cuerpo no estaba capacitado para confirmar sí había o no contaminación por fecales. Y defendió que el agua de las playas de Cangas era excelente.