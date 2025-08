Moaña se embarca en sus Días de Mar

El municipio de Moaña entra en agosto con su programación de Días de Mar, con decenas de actividades todo el mes y que se estrena con la programación de la XX Xuntanza de Embarcións Tradicionais, organizada por la Asociación Sueste con la colaboración del Concello y cuyas actividades comenzaron ayer con la presentación de su revista número 7 sobre cultura marinera. Fue en el salón de plenos con la presencia de su presidente desde febrero, Cándido Miranda, y responsables del gobierno, a lo que siguió la presentación del libro «Nao Cetácea», de Xosé Iglesias.

La Xuntanza prosigue el lunes con una entrevista a Rafael Budiño (salón plenos, 20:00 horas) sobre los saberes de la carpìntería de ribeira; un recital poético el viernes 8 en homenaje al poeta Bernardino Graña y el gran encuentro y navegación de embarcaciones, el sábado 9 en el muelle de A Mosqueira y el puerto deportivo.

La revista de Sueste dedica su portada a las obras de rehabilitación de los astilleros de Seara, un artículo de José M. Boubeta Santomé, director de la obra, sobre estas carpinterías; otro del presidente del puerto deportivo Moaña Mar, Gustavo Rodríguez, sobre «Pachangas na ría», una entrevista de Dani Rodas a José y Manuel Martínez sobre el penúltimo barco del cerco en Moaña; del anterior presidente de Sueste, Pablo Martínez sobre el canal de Castilla; de Guillermo García de la Riega «La Gallega, nao capitá de Colón» y de la Xuntanza del año pasado, además de un reportaje gráfico sobre aves de paso, entre otros.

En paralelo, ayer por la mañana, la concejala de Promoción Económica, Coral Ríos; y el edil de Cultura, Daniel Costas, presentaron en el Concello el cartel de Días de Mar, que incluye siempre una fusión de las artes visual y escrita, como señaló la concejala, con una fotografía y un texto ligado a ella. En esta ocasión se trata de una imagen en blanco y negro de un ojo de buey, de Diego Seixo; y una frase del libro «Tina e Xeró» del profesor de Literatura galega y miembro de Sueste, Pedro Pablo Riobó, ambos presentes y que explicaron el motivo de su elección. «Foi entón, de cara ao mar, cando puiden decatarme da fermosa estampa que se formaba á miña fronte: a dorna e os seus tripulantes naquela lámina de augas transparentes, abeirada por unha praia de area branca e as azuis diferentes do mar (...)" es la frase que ilustra la parte escrita del cartel que decorará Moaña y anunciarqá la cantidad de actos que acoge Moaña este mes, aunque sin la Festa do Mexilón que la Asociación de Mulleres de Moaña decidió no realizar este año y que sería este domingo. Ayer, tras los actos de Sueste hubo cine de verán en los jardines del Concello con una proyecciónsobre Castelao.Hoy hay campeonato de pesca deportiva en A Mosqueira a las 07:00 horas, sesión vermú de jazz con Sara Gimeno en el Eirado do Ferreiro-A Seara a las 12:00; carrera de carrilanas de mar a las 17:00 en O Latón, en las Festas da Peregrina, con foliada a las 23:00, y de noche más jazz, en el Eirado do Ferreiro con Airiños Jazz Band & Xacobe Antelo a las 21:00 horas.