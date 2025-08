Moaña contará con urgencias en Sisalde pero «provisionales», según el PP

El portavoz del PP en la corporación de Moaña, Alfonso Piñeiro, confirmó en el pleno de este jueves, en el debate de la moción de la Plataforma pola defensa da sanidade pública para el regreso de las urgencias y con vecinos en el salón portando pancartas de «Xunta culpable» y «Urxencias en Moaña xa», que este servicio volverá a la localidad, pero al nuevo centro de salud que se está acabando de construir en Sisalde, aunque de forma provisional porque, según recordó, la alcaldesa había vendido a Moaña cuando firmó el convenio de construcción del nuevo edificio. Volvió a incidir en que dicho convenio incluye en una de sus cláusulas que Sisalde tendrá PAC hasta que se construya el nuevo Centro Integral de Saúde (CIS) de O Morrazo en Cangas, en donde serán agrupadas. El Punto de Atención Continuada (PAC) de urgencias de Moaña ya lleva 5 años, desde el COVID, desplazado a Cangas y desde que concluyó la pandemia los vecinos reclaman, con protestas todos los domingos ante la Casa do Mar y con manifestaciones, su regreso a la localidad.

«El nuevo centro de salud contará con PAC, pero Moaña quedará sin urgencias porque la alcaldesa lo firmó». Fueron algunas de las palabras de Piñeiro quien confirmó que el martes se habían reunido con la Gerencia de Sanidad y le trasladaron que las urgencias volverán a Moaña. La verdad es que no se entiende muy bien ahora el cambio de postura de Sanidade ya que desde siempre le ha insistido al gobierno de Moaña y a la Mesa Local da Sanidade que el regreso de las urgencias se valoraría una vez que acaben las obras del centro de salud, que se prevé para después del verano.

El portavoz popular criticó la manipulación que hace el BNG con la demanda de las urgencias y encuadró la moción de la Plataforma en la estrategia de utilización política de la sanidad pública por parte de los nacionalistas. También dijo que era el momento de «sacarles la careta» en esta manipulación que empezó con la alcaldesa entrando en su momento «berrando» y sin autorización en la Casa do Mar, lo que dijo, provocó las quejas de los facultativos. Recordó que en julio de 2023 la Xunta ya confirmó que las urgencias regresarían, pero no a la Casa do Mar y «no por castigar a Moaña», sino porque el recinto no reúne las condiciones y es algo que dicen los profesionales. Por eso pidió que el BNG cesara en las concentraciones de todos los domingos en una situación que calificó de «hipócrita».

Piñeiro intervino tras la presentación de la moción de la plataforma por parte de su portavoz, Gabriel Ferral, que se desplazó desde la bancada del público a la mesa presidencial para su lectura. Recordó los cinco años de reclamación de las urgencias, exigió a la Xunta el cumplimiento del convenio para que Sisalde tenga PAC según la cláusula primera del mismo, se reúna con el Concello en la comisión de seguimiento del centro de salud, que Moaña convocó de forma unilateral para este día 5 ante la falta de convocatoria por parte de la consellería, y pidió que se rectifiquen las palabras del director xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas, Alfredo Silva Toxo, que reconoció que «mintieron» en su argumento sobre el traslado de las urgencias a Cangas y que el decreto se hizo por razones médicas y no provisional.

Las palabras del portavoz del PP tuvieron una dura respuesta por parte de la portavoz del BNG, María Ortega, que calificó, y con razón, la falta de lealtad institucional y la utilización partidista de las instituciones por parte del PP, en referencia a esa reunión con la Gerencia. Añadió que el PAC de Moaña lleva cinco años secuestrado en Cangas y con un «saco de mentiras» que tiene el nombre del PP. Pidió respeto a la Plataforma pola defensa da sanidade pública de Moaña y coherencia al PP en sus planteamientos. Por su parte, Ferral añadió que si no llegan a estar concentrados ante la Casa do Mar, Moaña no tendría ni médicos de tarde.

La moción de la Plataforma se aprobó con los 9 votos del BNG y el del concejal del PSOE, Mario Rodríguez, que en este punto no intervino, y la abstención de los cinco ediles presentes del PP.

Sobre el anuncio del PP, la alcaldesa, Leticia Santos, asegura que espera que la Xunta lo confirme en la reunión de la comisión de seguimiento que está convocada para el martes a las 12:00, en el Concello. Por otra parte añade que el PP «ha dicho muchas cosas que todavía no cumplieron», pero se alegra de que tengan claro que las urgencias tienen que volver a Moaña, aunque después de tantas decepciones se lo creerá cuando lo vea.

Por su parte la Consellería de Sanidade no respondió ayer a la petición de confirmación de este anuncio que ofreció el PP desde Moaña.