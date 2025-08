El Concello clama contra el asesinato de la empleada del SAF de Porriño

Miembros del gobierno del BNG de Moaña, vecinos y trabajadoras del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) en este municipio se sumaron ayer a la convocatoria de la CIG de concentraciones simultáneas a las 12:00 ante los concellos en homenaje a Teresa de Jesús Rodríguez, la trabajadora del SAF de Porriño, asesinada presuntamente por el marido de la mujer que atendía en la casa y reclamar un plan de prevención de riesgos y un protocolo frente al acoso y agresiones de obligado cumplimiento en todos los SAF de Galicia. «Teresa non precisa de silencio, precisa de clamor, precisa de que a súa morte sexa un berro que chegue ao último responsable que ocupa a presidencia da Xunta. Precisa de que non calemos ata que haxa xustiza», como así se dijo en el manifiesto de la CIG que leyó la trabajadora del SAF de Moaña, Nieves Lodeiro. La concentración contó con asistencia de delegados der la CIG, pero nadie de la oposición del PP y del PSOE que aseguran que no fueron convocados.. En la concentración, en la que participaron delegados de la CIG, se señaló que el trabajo del SAF, que prestan los Concellos con apoyo económico de la Xunta, es de «alto risco físico e mental», las trabajadoras atienden solas en domicilios de personas dependientes, con demencia, enfermedades mentales, alcoholismo y drogodependencia.

La alcaldesa de Moaña trasladó en el pleno del jueves las condolencias por esta muerte y se solidarizó con el Concello de Porriño y con sus trabajadoras del SAF. En el pleno se dio cuenta de la tramitación del expediente de contratación del SAF que estuvo paralizado por alegaciones de la Asociación gallega de empresas prestadoras del SAF y la CIG y que ahora se retoma.