Cangas compartirá el coste de 4 comedores escolares porque Educación no lo asume todo

La Consellería de Educación no da su brazo a torcer y no asume sus competencias en materia de educación en el Concello de Cangas.El gobierno municipal supo ayer el punto y final que Educación quiere dar al conflicto de los comedores escolares, que no es otro que la administración autonómica asuma sus competencias y pague el gasto de los comedores escolares en los colegios públicos, algo que no hace, en A Rúa, O Hío, Espiñeira y Nazaret. Algo sencillo para lo que debía haber partida presupuestaria en la consellería, pero que por algún tipo de suerte o maniobra de prestidigitación, no la hay y son las depauperadas arcas municipales de Cangas, en este caso, quien ejercer de administración pagadora a través de un convenio firmado en su día con la administración del Partido Popular que el actual gobierno local no quería renovar y así se lo había trasladado a la Xunta de Galicia. Así que ayer mismo, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, anunció que prorrogaría el viejo convenio.

G.Núñez | / El conselleiro de Educación Román Rodríguez

Con la premeditación y alevosía de que agosto es prácticamente inhábil para la administración, Educación dejó claro a la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) que o toma un convenio de un año o lo deja. El gobierno local considera profundamente cuestinoable el contenido del último escrito remitido por la Consellería de Educación, en el que en opinión de la regidora local, pretende imponer un nuevo añadido al convenio de gestión de los comedores escolares por dos años, colocando al Concello «entre a espada e a parede, sen atender convenio ás demandas reais da comunidade educativa nin do propio concello. El ejecutivo local está convencido de que con esta propuesta la Xunta busca blindar su inacción y dejar fuera de juego al Concello, que lleva años asumiendo un servicio que no le compete, sin medios ni financiación suficiente. «A sinatura de esta addenda nos termos actuáis implicaría consolidar unha situación de inxustiza, na que se mantén un número comensais desfasado (180 nenos) cando o número real de usuarios e mois superiores, 211. e unha axuda económica da Xunta, que no foi actualizada malia o incremento sostido dos custos polla inflación.

Araceli Gestido afirma que no comparte ni aceptamos esta fórmula, pero que es consciente de que no está en posición de asumir en solitario el 100% del coste del servicio, si no se acepta el convenio. «Por iso nos vemos obrigados a asinar esta nova prórroga. Queremos facelo coa aprobación e apoio da comunidade educativa, e co compromiso firme de seguir loitando xuntos ata que a Xunta de Galicia asuma a sus obrigas».

El gobierno asegura que el Concello de Cangas se ve obligado a cubrir con el dinero de las arcas municipales un servicio esencial para muchas familias, ante la dejadez e irresponsabilidad de la Xunta. «Facemolo porque somos conscientes do valor deste servicio para garantir a igualdade oportunidades e a conciliación da vida familiar e laboral.

Por dos años para «garantir a seguridade jurídica»

El comunicado de la Consellería de Educación recuerda que el 30 de julio de este mismo año recibió un escrito de la la alcaldesa, en el que formulaba una serie de cuestiones relativas a la tramitación de la segunda enmienda al convenio de colaboración firmado por el Concello en fecha de 26 de julio de 2021. Educación indica que la mencionada enmienda del convenio con el Concello fue tramitada y aprobada por el Consello da la Xunta de 30 de junio de 2025 dentro de un paquete de convenios con concellos con la misma finalidad y con un vigencia todos ellos para los cursos 25/26 y 26/27, con el fin de dotar de seguridad jurídica y estabilidad la colaboración con los concellos, de manera que permita una mínima planificación contractual. El acuerdo establece una ayuda plurianual para los dos cursos , por un importe de 105.138 euros para la cobertura de 180 comensales