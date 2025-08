La petanca llena la Alameda Vella

La Alameda Vella se llenará este fin de semana, sábado y domingo 2 y 3 de agosto, con 14 campos de petanca. Se trata del VII Campeonato abierto solidario organizado por la delegación de Cangas de la Asociación española contra o cancro (AECC), en colaboración con el Concello que reunirá a más de un centenar de participantes. Uno de equipos es el Aniskalle, de Moaña, compuesto enteramente por mujeres en un torneo donde suelen primar los equipos mixtos.

Los miembros de las agrupaciones vienen de diferentes puntos de la provincia de Pontevedra como Vigo, Marín, la propia ciudad de Pontevedra, O Grove, Moaña, Bueu y Vilariño ( O Hío).En el grupo A está el CP Cangas A, el Carballo Mourente, Bembrive de Vigo, Los Cuquis, CP Cangas D, Armonia A y el Vilariño Arco. El grupo B se compone de los equipos +Moaña, Juveniles,los vigueses Carapucha B,el Vilariño B, el Sequelo Marín, Os de Teis y el femenino Aniskalle, procedente de Moaña. Los integrantes del grupo C son el Carapucha A, el Cruz de Castro, Os Gatos, los Titans, el CP Cangas B, Los Rubios y los Ramal dos Gatos. El último grupo se compone por el Areas, el Armonia B, el CP Cangas C, el Melenas, el Tiran, la sección C del Armonia y el Lo+Plus.

En cada campo habilitado en la Alameda se enfrentarán dos equipos en 48 rondas, que se dividirán en competiciones que tendrán lugar a las 09:30, 10:30, 11:30 y 12:30 horas. En cada ronda, ambos equipos deberán alcanzar tres puntos para salir ganador. De no alcanzarlos en el tiempo establecido, se desempatará con dos jugadas más. La final se disputará el domingo a las 12:00. La cuota de inscripción es de 5 euros por persona. Según el presiente de la entidad, Raúl Cerna, todo lo recaudado irá destinado a la Asociación española , dirigiendo el 18% a la investigación de la cura de esta enfermedad.